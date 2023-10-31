Трейлер c демонстрацией новинок боевого пропуска "Воспламенение" Apex Legends

Стремитесь к славе с боевым пропуском «Воспламенения» и блистайте в новых предметах внешнего вида, достойных легенды. Летите к Элизиуму с легендарным обликом Октейна «Божественная скорость», который открывается на 50-м уровне. Вас ждут потрясающие эпические облики для Кондуит, Ваттсон и Ньюкасла.

Дайте волю своим амбициям с новыми эмоциями для полёта. Увековечьте своё имя в игре, выполнив еженедельные испытания и получив новые рамки баннеров, эмоции, талисманы для оружия, стикеры и многое другое. Подрывайте вражеские планы с переменными раскрасками «Милосердие Одина» и «Гнев Фенрира» для «Неистовства» на уровнях 100 и 110.

Купите боевой пропуск «Воспламенения» или приобретите премиум-комплект пропуска, чтобы мгновенно получить благословение богов и открыть первые 25 уровней с наградами, среди которых есть легендарный облик Рампарт «Коварная правительница» и легендарная раскраска «Позолоченный век» для «Возмездия».

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