Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends "Двойники"

Тьма уже здесь! «Сладости и гадости втроём», престижный облик Ревенанта «Кошмар Apex» и ночные версии карт. Не забудьте про конфеты!

Легенды, тьма пока не собирается уходить. Более того, она распространяется. Сыграйте в «Сладости и гадости втроём» — наводите ужас на врагов, собирайте конфеты для усилений и попробуйте новый праздничный предмет выживания — наборы «Имитации». Надеемся, вы не боитесь темноты: ведь в Каньоне Кингс, на Краю света и на Олимпе наступила ночь. И это ещё не всё: откройте все 24 временных предмета до конца события и получите престижный облик Ревенанта. Подробную информацию о коллекционном событии «Двойники», которое будет идти с 17 по 31 октября 2023 года, можно найти ниже.

Праздничный режим: "Сладости и гадости втроем"

Это Хэллоуин, это Хэллоуин! Тыквы пляшут меж руин! Смерть кругом, и ты один! Ладно, не один, а трое. «Сладости и гадости втроём» уже в игре и доступны до 31 октября 2023 г. Из нокаутированных противников, контейнеров с добычей и сломанных дверей выпадают конфеты. Съешьте их и получите бонус: EVO-очки, заряд спецумения и 25 ед. восстановления щитов. Не любите сладкое? Подберите набор «Имитации» — новый временный предмет выживания, который даёт вам способность другой легенды до конца матча. Но не забывайте про перезарядку!

Предметы коллекционного события

Откройте 24 жутких временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Ньюкасла, Вантедж и не только!

Каждый из 24 предметов доступен в обмен на монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex события «Двойники»†, пока оно длится.

Соберите все 24 предмета до окончания события «Двойники», и вы автоматически получите престижный облик Ревенанта «Кошмар Apex». А затем наденьте его и выполните испытания, чтобы открыть дополнительные категории облика.

Система наград

В день можно заработать до 1400 очков, а испытания обновляются ежедневно. Все эти испытания также совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько одновременно.

Код убийства: часть 3

Боитесь, что пропустили что-то важное? Тогда поспешите ознакомиться с новой главой «Кода убийства», которая вышла на этой неделе.

Вкладка магазина

На вкладке магазина вы найдёте временные предложения, в том числе комплект «Антигерой», а также еженедельные предложения, такие как бонусный комплект «Жажда крови» (доступен с 20 по 24 октября) или бонусный комплект «Быстрая смерть» (доступен с 27 по 31 октября).

И не забудьте, что до самого Хэллоуина (31 октября) в игре вас будут ждать распродажа события «Бейся или бойся» и наборы стикеров Хэллоуина†!

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