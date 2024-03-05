Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends "Внутренний зверь"

Кем вы станете на коллекционном событии Apex Legends «Внутренний зверь» — охотником или жертвой? В королевской битве началась охота: выследите отряд жертв с помощью планшета «Охоты», уничтожьте его и получите награду. Но учтите: жертвы также могут выжить в охоте или уничтожить самих охотников ради наград.

Поймайте в свою коллекцию предметы внешнего вида события, такие как облик «Ищейка-страж» для Бладхаунд и раскраска «Полная пасть» для ПП C.A.R., специально созданная для избавления от врагов в ближнем бою. Если сможете прибрать к рукам все 24 временных предмета до окончания события, вы также получите новую реликвию Октейна — Нож-бабочку. Его лезвие прорежет и самые густые лианы... и вражеские отряды.

Событие «Внутренний зверь» станет доступно в игре 5 марта в 21:00 по МСК.

Новое в Королевской битве: Охота

Ищите в нерейтинговых матчах «Королевской битвы» уникальные планшеты «Охоты». Выследите с их помощью отряд жертв и попытайтесь его уничтожить. Охоты появляются по всей карте, и их можно начать в любой момент матча. Начните охоту и отправляйтесь по следу!

В течение ограниченного времени некоторые вражеские отряды будут отмечены как отряды жертв. Будьте начеку, ведь когда охотники выходят на охоту, они получают информацию о ваших перемещениях. Охотникам следует ступать осторожно, ведь жертва получит предупреждение о вашем приближении, когда вы окажетесь на расстоянии около 70 м от неё. Всякий раз, когда начинается охота, один отряд становится охотниками, а другой — жертвами. Выследите добычу и получите бонусную награду, но, если жертвы вас одолеют, награда достанется им. Не зевайте, в следующий раз могут охотиться на ваш отряд.

Предметы коллекционного события

Получите 24 временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Бладхаунд, Октейна, Каустика и не только!

Каждый из 24 предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы или же их можно найти в наборах Apex коллекционного события «Внутренний зверь»†, пока оно идёт.

Сумеете взять их все до конца события — и получите новую реликвию Октейна, нож-бабочку «Прототип Октейна».

Система наград

Проходите испытания во славу Всеотца и открывайте награды и эмблемы. Каждый день можно заработать до 1400 очков, испытания обновляются ежедневно. Все эти испытания также совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько одновременно.

Новая вкладка магазина

Ознакомьтесь с временными предложениями во вкладке магазина. Среди них вы найдете комплекты с наборами события «Внутренний зверь», например комплект наборов «Бык». И не пропустите недельные предложения, включая комплект «Призрак-лекарь», доступный с 12 по 16 марта 2024, и комплект «Угроза выживанию», доступный с 16 по 19 марта 2024.

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