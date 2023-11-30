Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends "Восстание"

Грядёт восстание, легенды. С 5 декабря 2023 г. появится новый временный режим «Восстание Ревенанта», в котором вы будете сражаться либо в отряде легенд, либо в армии Ревенанта. В режиме будут участвовать две команды по 30 человек. Те, кто присоединится в первый час события, получат потрясающие впечатления от приветственного ролика. После первой недели событие будет доступно только по выходным. Участвуя в этом режиме, вы будете получать повышенный опыт для развития учётной записи! Также вы будете наносить в 1,5 раза больше урона при использовании престижных обликов, играя в любой режим во время события «Восстание»!

Всё верно — престижный облик Лобы «Ликантроп Apex» уже в игре. Соберите все 24 предмета внешнего вида до окончания события «Восстание», чтобы получить новый престижный облик Лобы «Ликантроп Apex», и покажите всем, что волчицу не стоит загонять в угол. Участвуйте в коллекционном событии «Восстание», которое пройдёт с 5 декабря 2023 г. по 2 января 2024 г.

Код убийства: Восстание

Примите участие в последней битве Кода убийства в первый час запуска события «Восстание», которое пройдёт 5 декабря 2023 г. с 21:00 до 22:00 (МСК).

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ: ВОССТАНИЕ РЕВЕНАНТА

Восстание Ревенанта повлечёт за собой полномасштабную битву 30 на 30. Легендам нужно будет добраться до точки эвакуации, но армия Ревенанта будет всеми силами мешать им сбежать и налетать на них, словно рой жутких насекомых. Поначалу у легенд будет преимущество, но если отряд уничтожат, то герои присоединятся к орде симулякров. Кровожадный Ревенант, за которого играет один человек, возглавляет армию, и он появляется с добычей высшей категории, такой как красные щиты и оружие.

5–11 декабря 22:00 – 21:00 (МСК)

15 – 18 декабря 22:00–21:00 (МСК)

22–25 декабря 22:00–21:00 (МСК)

29 декабря – 1 января 22:00–21:00 (МСК)

Система еженедельных наград

Впервые мы вводим в игру еженедельные умения, которые можно разблокировать и использовать в нерейтинговых режимах КБ. Сражайтесь в предстоящие недели и зарабатывайте такие награды, как дополнительная ячейка рюкзака и сокращённое время на перезарядку спецумений, а также расширяйте свой арсенал в нерейтинговых режимах Королевской битвы. Используйте новые преимущества по максимуму. В конце недели они будут сброшены, когда обновятся награды.

Предметы коллекционного события

Откройте 24 божественных временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Валькирии, Вантедж, Бангалор и не только!

Каждый из 24 предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex коллекционного события «Восстание», пока оно идёт.

Если вы откроете все предметы до окончания события, то автоматически получите новый престижный облик Лобы «Ликантроп Apex».

Вкладка магазина

На вкладке магазина вы найдёте временные предложения, в том числе комплект «Раскат грома», а также еженедельные предложения, такие как бонусный комплект «Сердцебиение» с 23 по 27 декабря 2023 г. или бонусный комплект «Команда зачистки» с 27 декабря по 2 января.

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