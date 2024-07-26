В сети появились подробности реворка "Лайфлайн" Apex Legends

В сети появились подробности переработанной Лайфлайн, которыми поделились датамайнеры Kralrindo и HyperMyst.

По мнению датамайнеров, реворк Лайфлайн будет выпущен в следующем или в послеследующем сезоне. Проект переработки ее способностей носит название "Lifeline: Rejuvenated" (Лайфлайн: Обновленная) и будет реализован так же, как и выпущенный в конце прошлого лета реворк Ревенанта.

Пассивная способность: Полевой Реаниматор

Лайфлайн может поднимать союзников из нокаута, подойдя к ним и нажав кнопку взаимодействия (без изменений). При падении с высоты Лайфлайн может достать дрона Д.О.К., чтобы парить в воздухе, управляя направлением полета и поддерживая высоту (НОВОЕ).

Тактическая способность: дрон Д.О.К.

Лайфлайн призывает лечебного дрона. Теперь он не стоит на месте,а следует за союзниками, которым нужно лечение. При необходимости Лайфлайн может указать дрону, в каком направлении нужно лететь.

Ультимативная способность: Шокбот 3000

Дрон Д.О.К. выпускает мощный электрический импульс, отталкивающий всех врагов в большой области. Дрон будет продолжать отталкивать противников некоторое время (как ульта Хорайзон, но наоборот), однако его можно уничтожить.

Напоминаем вам, что 22-й сезон в Apex Legends стартует 6 августа.