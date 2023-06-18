APICO 20.05.2022
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Симулятор пчеловодства APICO выйдет на Xbox 22 июня

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monk70
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22 июня на Xbox One и Series S|X выйдет увлекательный симулятор пчеловодства от издателя Whitethorn Games и разработчиков TNgineers, APICO.

APICO сочетает в себе сбор ресурсов, биологию и мини-игры с идеями как реального, так и фантастического пчеловодства и садоводства, поскольку учит игроков тонкостям поддержания здорового улья и важности наших незаменимых друзей-опылителей. Острова APICO когда-то кишели разными видами пчел, и теперь игроки должны заново открывать потерянные виды, скрещивать новые и заново заселять каждого уникального пчеломеда. Дальнейшее продвижение в игре также может раскрыть некоторые забытые секреты.

В настоящее время APICO доступна на ПК в Steam, Epic Game Store, Humble Games, itch.io, Utomik, PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switch. Игра будет доступна на Xbox One и Xbox Series S|X 22 июня 2023 года.

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