ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7 322 оценки

Arc Raiders получит зимнее обновление Cold Snap уже 16 декабря

IKarasik IKarasik

Embark Studios объявила дату выхода первого крупного обновления для Arc Raiders — зимнего Cold Snap, который стартует 16 декабря. Анонс сопровождался лаконичным тизером с замёрзшим рейдером и подписью «A cold snap is coming».

Обновление добавит в игру погодное состояние Snowfall — снегопады, влияющие на видимость и передвижение, а также новые задания и свежий Raider Deck. Кроме того, Cold Snap принесёт тематическое событие Flickering Flames и откроет «окно отправления» для первой экспедиции — добровольного вайпа персонажей.

Подробности Embark раскрывать не спешит, но игроки смогут оценить зимний апдейт уже на следующей неделе.

