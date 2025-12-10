ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, RTS, Тактика
8.3 270 оценок

Стратегия Broken Arrow пополняется бесплатным DLC Baltic Battalion

butcher69 butcher69

Стратегическая игра Broken Arrow получает первое DLC специализации под названием Baltic Battalion, о котором анонсировали во время Slitherine Next. Особенность дополнения в том, что оно будет бесплатным и вводит новую специализацию для американской фракции, объединяющую вооруженные силы Литвы, Латвии и Эстонии.

Новая формация включает передовое европейское вооружение, современные пехотные сооружения, транспортные средства нового поколения и доктрины быстрого реагирования, обеспечивающие мобильность и многоуровневую оборону. Игроки смогут создавать смешанные батальоны, используя уникальные роли пехоты и подразделения всех трех стран. Каждое подразделение обладает собственным стилем ведения боя, вооружением и сильными сторонами, что добавляет глубину стратегическому геймплею.

DLC Baltic Battalion добавляет 24 транспортные средства и самолета, включая 18 новых единиц и 6 взаимодействующих американских ресурсов. Среди них — разведывательные и легкие транспортные средства, БМП, танки, артиллерия и универсальные многоцелевые самолеты. Дополнение также предлагает новый сценарий, посвященный балтийским батальонам, который можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

Выход Baltic Battalion ожидается в начале 2026 года. Бесплатный характер DLC и новые возможности делают его обязательным для поклонников Broken Arrow, желающих разнообразить тактические стратегии и испытать силу объединенных прибалтийских войск.

9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

худшая из РТС....вид ужасный...юнитов не видно и тд

3
GmU_Pikachu

Эх, просрали такой хайповый старт. После релиза нужно было не расслабляться, а быстро реагировать на жалобы игроков по поводу читеров и баланс чуть править. Теперь стрела уже сломалась и мало кому нужна!