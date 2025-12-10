Стратегия Broken Arrow пополняется бесплатным DLC Baltic Battalion

Стратегическая игра Broken Arrow получает первое DLC специализации под названием Baltic Battalion, о котором анонсировали во время Slitherine Next. Особенность дополнения в том, что оно будет бесплатным и вводит новую специализацию для американской фракции, объединяющую вооруженные силы Литвы, Латвии и Эстонии.

Новая формация включает передовое европейское вооружение, современные пехотные сооружения, транспортные средства нового поколения и доктрины быстрого реагирования, обеспечивающие мобильность и многоуровневую оборону. Игроки смогут создавать смешанные батальоны, используя уникальные роли пехоты и подразделения всех трех стран. Каждое подразделение обладает собственным стилем ведения боя, вооружением и сильными сторонами, что добавляет глубину стратегическому геймплею.

DLC Baltic Battalion добавляет 24 транспортные средства и самолета, включая 18 новых единиц и 6 взаимодействующих американских ресурсов. Среди них — разведывательные и легкие транспортные средства, БМП, танки, артиллерия и универсальные многоцелевые самолеты. Дополнение также предлагает новый сценарий, посвященный балтийским батальонам, который можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

Выход Baltic Battalion ожидается в начале 2026 года. Бесплатный характер DLC и новые возможности делают его обязательным для поклонников Broken Arrow, желающих разнообразить тактические стратегии и испытать силу объединенных прибалтийских войск.