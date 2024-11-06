В сеть слили 40 минут геймплея из PvPvE-шутера Arc Raiders

В сеть просочились 40 минут геймплейных кадров с этапа технического тестирования Arc Raiders. Это геймплейное видео низкого качества. Поэтому не стоит ожидать от него многого. Тем не менее, любители extraction-шутеров могут найти ее интересной. Поэтому, если вы относитесь к их числу, вам стоит хотя бы ознакомиться с ней.

Arc Raiders - это extraction-PvPvE-шутер от создателей онлайн-шутер от первого лица THE FINALS. Игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и будет условно-бесплатной.

Arc Raiders обещает забросить игроков в смертельно опасное, но потрясающе красивое будущее Земли, с захватывающими моментами выживания и напряжением. В игре также обещают крутые физические эффекты.

Пока не известно, когда игра выйдет. Embark Studios также не сообщила о своих требованиях к ПК. Так что, скорее всего, речь идет об игре, которая выйдет в середине - или в конце - 2025 года.

Поскольку это геймплейное видео находится на стадии технического тестирования, оно не отражает качество конечного продукта. Так что имейте это в виду.

На ютубе было несколько ссылок на ролики, но Embark Studios уже удалила их. Тем не менее, ссылка на GoFile все еще активна.