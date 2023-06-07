Приготовьтесь к пилотированию гигантских мехов в новом геймплее Arc Seed ©

Сегодняшний Guerrilla Collective предоставил возможность еще раз взглянуть на одну из самых интересных предстоящих пиксель-арт инди-игр. Речь идет о Arc Seed, видеоигре, разрабатываемой на ПК командой Massive Galaxy Studios.



В Arc Seed Земля находится в опасности из-за вторжения Архангелов, и нам предстоит с помощью внушительных и продвинутых мехов дать им отпор. Игра использует карточную систему, которая позволяет выполнять различные действия, такие как атака и перемещение, и полностью посвящена тактике; ход за ходом вы можете настроить свой подход и организовать оборону как можно лучше, с возможностью применения улучшений для ваших боевых машин благодаря наградам, получаемым после каждого сражения.