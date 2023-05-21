Arcade Paradise получила DLC "Vostok Inc. Pinball" ©

Издательство Wired Productions и отмеченная наградами независимая студия Nosebleed Interactive сообщили о выпуске нового расширения для аркадной игры 90-х годов и симулятора управления Arcade Paradise.

В DLC Vostok Inc. Pinball представлен тематический стол «Восток», который дает игрокам возможность осуществить свои мечты волшебников пинбола с функциями наклона и миссиями, предназначенными для проверки ваших рефлексов по максимуму.

Основанный на популярном шутере с двумя стиками под тем же названием, делайте скиллшоты через стол, чтобы увеличить свои множители, и попадите в мультибол, чтобы заработать максимальные очки.

Новость о распродаже сопровождается выпуском Arcade Paradise: High Score Edition — пакета «все в одном», позволяющего игрокам собрать свою коллекцию DLC или приобрести базовую игру и все выпущенные расширения DLC, включая Coin-Op Packs, Kung Fury и, конечно же, Пинбол.

Arcade Paradise Pinball и High Score Edition уже доступны на ПК, Xbox и PlayStation, а на появятся Nintendo Switch 25 мая.