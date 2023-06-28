Тактическая ролевая игра Arcadian Atlas выходит 27 июля на ПК, позже в 2023 году на консолях ©

Стратегическая ролевая игра Arcadian Atlas будет выпущена для ПК в Steam 27 июля, а позже в 2023 году появятся необъявленные консоли, объявили издатель Serenity Forge и разработчик Twin Otter Studios.

Arcadian Atlas — это уникальная изометрическая тактическая ролевая игра, основанная на повествовании, действие которой происходит в Аркадии, нации, разрывающей себя на части политическими фракциями и коварными интригами, когда древние злые силы начинают пробуждаться. С королевой, готовой на все, чтобы взойти на трон, никто не в безопасности.

Чтобы спасти Аркадию, игрокам необходимо собрать элитную группу авантюристов из более чем 12 уникальных классов, каждый со своими собственными деревьями навыков и снаряжением, начиная от аптекарей, варящих зелья, и заканчивая магическими воинами. Стратегические пошаговые сражения определят судьбу как королевства Аркадия, так и его жителей. Каждое действие имеет значение; всего одно неверное движение может навсегда разорвать вашу группу и саму землю.

Потрясающая пиксельная графика Arcadian Atlas сочетается с богатой историей игры, которая подтолкнет игроков к трудным, эмоциональным решениям и отправит их на незабываемый путь. Никто не в безопасности теперь, когда Атлас, сила, которая может изменить жизнь в одно мгновение, был высвобожден.