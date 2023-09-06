Анонсирован запуск "Нагашара" - нового сервера в российской ArcheAge

В сентябре 2023 года состоится запуск свежего игрового сервера "Нагашар" в ArcheAge, издатель Astrum заранее рекламирует предстоящее мероприятие. В ММОРПГ будет контент как для опытных фанатов, так и для новичков в игре.

Точную дату открытия объявят в следующих анонсах, а пока что уточнили несколько ключевых моментов: