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ArcheAge 15.01.2013
6.7 1 117 оценок

Анонсирован запуск "Нагашара" - нового сервера в российской ArcheAge

DrugFruger
Новости

В сентябре 2023 года состоится запуск свежего игрового сервера "Нагашар" в ArcheAge, издатель Astrum заранее рекламирует предстоящее мероприятие. В ММОРПГ будет контент как для опытных фанатов, так и для новичков в игре.

Точную дату открытия объявят в следующих анонсах, а пока что уточнили несколько ключевых моментов:

  • На старте будет действовать состязание с рейтингом гильдий, победителей ждёт особый комплект призов, а участникам выдадут утешительные подарки;
  • Уже после создания каждому персонажу выдают ездового питомца со сбруей, фамильяра и кристаллы манящих чар;
  • Присутствует раздача ежедневного подарка, куда входят сферы анимага и припасы для ускоренной прокачки;
  • Постепенное развитие сервера в несколько этапов.
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Комментарии: 2
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издатель Astrum

Лол, мейлру так переименовалось, чтобы не быть "ру"? 😂👍

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Синий Батя

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