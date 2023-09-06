Анонсирован запуск "Нагашара" - нового сервера в российской ArcheAge

В сентябре 2023 года состоится запуск свежего игрового сервера "Нагашар" в ArcheAge, издатель Astrum заранее рекламирует предстоящее мероприятие. В ММОРПГ будет контент как для опытных фанатов, так и для новичков в игре.
Точную дату открытия объявят в следующих анонсах, а пока что уточнили несколько ключевых моментов:
- На старте будет действовать состязание с рейтингом гильдий, победителей ждёт особый комплект призов, а участникам выдадут утешительные подарки;
- Уже после создания каждому персонажу выдают ездового питомца со сбруей, фамильяра и кристаллы манящих чар;
- Присутствует раздача ежедневного подарка, куда входят сферы анимага и припасы для ускоренной прокачки;
- Постепенное развитие сервера в несколько этапов.
Лол, мейлру так переименовалось, чтобы не быть "ру"? 😂👍
Mail.ru под дверь нас_ру