Экшн-Roguelite ArcRunner для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch выйдет 19 апреля

Экшен-игра ArcRunner в жанре Roguelite выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 19 апреля, объявили издатель PQube и разработчик Trickjump Games. Недавно анонсирована версия Switch.

ArcRunner впервые была выпущена для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 27 апреля 2023 года.

Протокол ArcRunner инициализирован: сохраненный разум величайшего тактического оперативника загружен в кибернетическое тело андроида и выпущен с единственной целью: победить Стражей зоны, добраться до КОРЫ и вернуть ему здравомыслие. Сражайтесь в перестрелках с полчищами смертоносных разумных врагов-роботов, запрограммированных с одной целью — ваше уничтожение. Выберите персонажа, который соответствует вашему уникальному боевому стилю, и используйте передовые улучшения после каждого успешно пройденного уровня. Экспериментируйте с разнообразным арсеналом огневой мощи и объединяйтесь с друзьями онлайн, пытаясь спасти «Арку».