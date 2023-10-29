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ARK: Survival Ascended 02.06.2015
7.9 850 оценок

RTX 4090 не справилась с ARK: Survival Ascended в 4К

Simple Jack
Новости

С ARK: Survival Ascended в нативном 4K-разрешении не могут справиться даже топовые видеокарты — к такому выводу пришла редакция DSOGaming. Авторы портала проверили игру на PC с GeForce RTX 4090, процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и установленными 32 ГБ оперативной памяти формата DDR5-6000. На максимальных настройках в разрешении 3840×2160 выдает лишь в среднем около 31 FPS.

Если снизить настройки до высоких, фреймрейт вырастет до 36 FPS. Со средними настройками можно рассчитывать на 47 FPS, а более 60 fps GeForce RTX 4090 выдает только на минимальных настройках.

Использование технологий DLSS 3 Super Resolution и DLSS 3 Frame Generation не особо исправляют ситуацию. Даже с их использованием на эпических настройках фреймрейт периодически падает ниже 50 FPS.

ARK: Survival Ascended — это ремейк ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. 25 октября игра вышла в раннем доступе на PC. В ноябре она должна появиться на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Kazerad

RTX 4090 не справилась.
Это уже знаете, перестаёт быть смешным, уже даже супер мажоры, с 4090, не могут быть уверены в том, что всё будет работать как надо, а что говорить про остальных? просто шизофрения, просто треш.

20
YouTube_GamesTezi

Поиграю в 1080р с генерацией кадров и DLSS на RTX 4060 Ti, какие проблемы?

-8
Сеня Горбунков YouTube_GamesTezi

Не о том речь.Что же тут столько глупых-то...

5
YouTube_GamesTezi Сеня Горбунков

О чём речь? О том что современная топовая видюха не тянет опенворлд с динамичной трассировкой лучей в 4К без DLSS? Так с использовать DLSS это же нормально, это тоже самое как нормально использовать LOD текстуры и модели.

-7
InfinityDance YouTube_GamesTezi

Это кто сказал тебе, что DLSS и FSR использовать нормально? Nvidia? Лет 10 люди шли, чтобы хотя бы 1440p натив стал стандартом разрешения. И тут врываются криворукие разработчики с поводком в виде зелёных и говорят: возвращайтесь в fullhd 30 фпс. А нахрена трассировка лучей в 1080p? Вообще весь смысл ртх помимо сокращения себестоимости работы со светом -это точная симуляция лучей света , затенения, отражений. А когда у тебя даже не нативные 1080p (возвращаясь к посту выше) , на кой в этой мыльной каше нужна вообще трассировка. Если LODы -это норма, тогда и трассировку нужно нерфить до уровня минимального потребления. Потому что это не норма, когда на рендер отводится 60% мощности, а все остальные кадры сжирает трассировка (да-да, до 50% потери производительности при трассировке путей), то это бред чистой воды. Кому эти open worldы нужны?

5
YouTube_GamesTezi InfinityDance

ЛОДы это другое? Стандарт потому, что много времени прошло с их внедрения? Ахахаха.

Какая ещё каша с RT в 1080р? Прекрасно все выглядит. А с генерацией кадров вообще выше 60 фпс в 1080р. Ща ещё nV внедряют Ray Reconstruction, вообще отличная технология.

-3
1barac9U7ada7

Раньше писали нет оптимизона - теперь карточки 4000 серии не справляются в 4к))))))

5
FlowingNekton
На максимальных настройках в разрешении 3840×2160 выдает лишь в среднем около 31 FPS

Это походу заговор разрабов с производителями видеокарт, первым не надо париться над оптимизацией, а вторым продажа новых видюх

3
danilukHF

одна беда - ни те ни другие больше с этого не заработают. Если сговор между ними.

0
DenisVTR

Так это же АРК, если я не чего не путаю то в данном случае это база. Я хоть в неё не играл, но по-моему основная часть обсуждения по этой игре всегда касалась в первую очередь оптимизации, точнее её отсутствие

1
warp 37

Да и первая часть была куском кода без оптимизации. Достойный сиквел.

1
devildoom

а кто то не давно писал что 4070 хватает на всё в 4к

1
A E

лол

0
Артур Котовой

А что ожидали от офисной затычки? У меня таких 4090 последовательно включено 2 штуки через спец.мать и тогда в дуо режиме норм. Но это норм люди знают и делают, а дурочки покупают и думают что с затычкой будут играть в 1080р

0
Lazy Mutton

Только-только карты начали вывозить лучи в играх, как многие разрабы перепрыгнули на UE5, который не всегда вытаскивает даже монстр вроде RTX 4090.

0
Сеня Горбунков

да кому нужны такие игры...специально сделанные так...что бы в них играть было возможно только на топжелезе.Людям не до этого.Пилите оптимизацию норм.А народ уже перестал массово покупать все эти "хиты"С графикой 10 летней давности..

0
LoKKi_SKY

Ну что касается разработчиков Арка))) Вот совсем не удивили. И на старом движке, лаги, баги, ноу оптимизон. Они на новый движ прыгнули, и все те же проблемы) Еще и за 4 куска рублей)

0
DanteAwake

Ну вообще игра и выглядит как та, которую не потянет современное железо

0
tvorog8088

Такое ощущение что разработчики игр ждали что этой осенью уже 50 серия карт выйдет, думали что 4090 уже барахлом устаревшим станет, поэтому и не парились)))

0