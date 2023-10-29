RTX 4090 не справилась с ARK: Survival Ascended в 4К

С ARK: Survival Ascended в нативном 4K-разрешении не могут справиться даже топовые видеокарты — к такому выводу пришла редакция DSOGaming. Авторы портала проверили игру на PC с GeForce RTX 4090, процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и установленными 32 ГБ оперативной памяти формата DDR5-6000. На максимальных настройках в разрешении 3840×2160 выдает лишь в среднем около 31 FPS.

Если снизить настройки до высоких, фреймрейт вырастет до 36 FPS. Со средними настройками можно рассчитывать на 47 FPS, а более 60 fps GeForce RTX 4090 выдает только на минимальных настройках.

Использование технологий DLSS 3 Super Resolution и DLSS 3 Frame Generation не особо исправляют ситуацию. Даже с их использованием на эпических настройках фреймрейт периодически падает ниже 50 FPS.

ARK: Survival Ascended — это ремейк ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. 25 октября игра вышла в раннем доступе на PC. В ноябре она должна появиться на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.