RTX 4090 не справилась с ARK: Survival Ascended в 4К

С ARK: Survival Ascended в нативном 4K-разрешении не могут справиться даже топовые видеокарты — к такому выводу пришла редакция DSOGaming. Авторы портала проверили игру на PC с GeForce RTX 4090, процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и установленными 32 ГБ оперативной памяти формата DDR5-6000. На максимальных настройках в разрешении 3840×2160 выдает лишь в среднем около 31 FPS.
Если снизить настройки до высоких, фреймрейт вырастет до 36 FPS. Со средними настройками можно рассчитывать на 47 FPS, а более 60 fps GeForce RTX 4090 выдает только на минимальных настройках.
Использование технологий DLSS 3 Super Resolution и DLSS 3 Frame Generation не особо исправляют ситуацию. Даже с их использованием на эпических настройках фреймрейт периодически падает ниже 50 FPS.
ARK: Survival Ascended — это ремейк ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. 25 октября игра вышла в раннем доступе на PC. В ноябре она должна появиться на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
RTX 4090 не справилась.
Это уже знаете, перестаёт быть смешным, уже даже супер мажоры, с 4090, не могут быть уверены в том, что всё будет работать как надо, а что говорить про остальных? просто шизофрения, просто треш.
Поиграю в 1080р с генерацией кадров и DLSS на RTX 4060 Ti, какие проблемы?
Не о том речь.Что же тут столько глупых-то...
О чём речь? О том что современная топовая видюха не тянет опенворлд с динамичной трассировкой лучей в 4К без DLSS? Так с использовать DLSS это же нормально, это тоже самое как нормально использовать LOD текстуры и модели.
Это кто сказал тебе, что DLSS и FSR использовать нормально? Nvidia? Лет 10 люди шли, чтобы хотя бы 1440p натив стал стандартом разрешения. И тут врываются криворукие разработчики с поводком в виде зелёных и говорят: возвращайтесь в fullhd 30 фпс. А нахрена трассировка лучей в 1080p? Вообще весь смысл ртх помимо сокращения себестоимости работы со светом -это точная симуляция лучей света , затенения, отражений. А когда у тебя даже не нативные 1080p (возвращаясь к посту выше) , на кой в этой мыльной каше нужна вообще трассировка. Если LODы -это норма, тогда и трассировку нужно нерфить до уровня минимального потребления. Потому что это не норма, когда на рендер отводится 60% мощности, а все остальные кадры сжирает трассировка (да-да, до 50% потери производительности при трассировке путей), то это бред чистой воды. Кому эти open worldы нужны?
ЛОДы это другое? Стандарт потому, что много времени прошло с их внедрения? Ахахаха.
Какая ещё каша с RT в 1080р? Прекрасно все выглядит. А с генерацией кадров вообще выше 60 фпс в 1080р. Ща ещё nV внедряют Ray Reconstruction, вообще отличная технология.
Раньше писали нет оптимизона - теперь карточки 4000 серии не справляются в 4к))))))
Это походу заговор разрабов с производителями видеокарт, первым не надо париться над оптимизацией, а вторым продажа новых видюх
одна беда - ни те ни другие больше с этого не заработают. Если сговор между ними.
Так это же АРК, если я не чего не путаю то в данном случае это база. Я хоть в неё не играл, но по-моему основная часть обсуждения по этой игре всегда касалась в первую очередь оптимизации, точнее её отсутствие
Да и первая часть была куском кода без оптимизации. Достойный сиквел.
а кто то не давно писал что 4070 хватает на всё в 4к
лол
А что ожидали от офисной затычки? У меня таких 4090 последовательно включено 2 штуки через спец.мать и тогда в дуо режиме норм. Но это норм люди знают и делают, а дурочки покупают и думают что с затычкой будут играть в 1080р
Только-только карты начали вывозить лучи в играх, как многие разрабы перепрыгнули на UE5, который не всегда вытаскивает даже монстр вроде RTX 4090.
да кому нужны такие игры...специально сделанные так...что бы в них играть было возможно только на топжелезе.Людям не до этого.Пилите оптимизацию норм.А народ уже перестал массово покупать все эти "хиты"С графикой 10 летней давности..
Ну что касается разработчиков Арка))) Вот совсем не удивили. И на старом движке, лаги, баги, ноу оптимизон. Они на новый движ прыгнули, и все те же проблемы) Еще и за 4 куска рублей)
Ну вообще игра и выглядит как та, которую не потянет современное железо
Такое ощущение что разработчики игр ждали что этой осенью уже 50 серия карт выйдет, думали что 4090 уже барахлом устаревшим станет, поэтому и не парились)))