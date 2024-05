Состоялся выход пре-патча для World of Warcraft: Cataclysm Classic

На сервера World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic было установлено предварительное обновление Cataclysm Classic, в котором игроки могут создать новых персонажей за новые рассы Воргенов и Гоблинов, а также опробововать новые изменения для своих классов.

В честь этого события разработчики опубликовали небольшой трейлер, в котором продемонстрировали основные изменения принесенные этим обновлением. Напоминаем вам, что полноценный запуск Cataclysm Classic состоится 20 мая.

В трейлере к запуску World of Warcraft Cataclysm Classic вы увидите последствия опустошительного появления Смертокрыла. Оставшись ни с чем среди огня и пепла, герои Азерота должны вновь взяться за оружие, чтобы защитить мир от величайших боссов Cataclysm в новом трейлере, снятом Hurricane и его командой. Сможете ли вы выстоять перед лицом хаоса и опустошения?