Xbox-версию Ark: Survival Ascended отложили за несколько часов до запуска

Для ожидавших этого момента "зеленых" геймеров это стало неприятным сюрпризом: студия Wildcard в последний момент объявила об отсрочке выхода этих версий. Новая точная дата запуска пока не установлена, но, по заверению студии, она должна состояться до конца недели, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

Игра на Xbox и Windows Store все еще находится в процессе сертификации и не будет выпущено во вторник (сегодня). Мы ожидаем, что игра выйдет позже на этой неделе, но мы предоставим более точные сроки, когда они будут известны.

Студия Wildcard получила печальную известность из-за многочисленных отсрочек обновлений и игр, в том числе близких к релизу, что вызывает недовольство большей части сообщества, как видно из яростных реакций на твит, приведенный выше.

Для версии ARK: Survival Ascended для Xbox и Windows Store это уже вторая отсрочка. Они были представлены в рамках Xbox Partner Preview 25 октября и должны были выйти в тот же день, что и ПК-версия в Steam, но Studio Wildcard вынуждена была перенести их на 14 ноября из-за обнаруженных проблем с мультиплеером PvP, выявленных накануне. PS5-версия оказалась в еще более невыгодном положении, поскольку точная дата ее выхода неизвестна.