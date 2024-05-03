Патч от 2 мая для Helldivers 2 повышает производительность и исправляет сбои

Студия Arrowhead Games опубликовала патч 1.000.301 для Helldivers 2. Обновление направлено на повышение производительности игры и устранение проблем с вылетами. В частности, речь идет об улучшении производительности после «даунгрейда», произошедшего с крупным патчем 1.000.300, который, как вы помните, внес многочисленные изменения в баланс оружия, Стратагем и врагов.
Что касается проблем, связанных с сбоями, то сбой, который мог произойти во время экрана завершения миссии, а также другой, который мог произойти при уничтожении танка из фракции Автоматонов, был решен.
Помимо этих изменений, обновление не несет в себе никаких новых функций с точки зрения контента или чего-либо еще, при этом разработчики заявляют в официальных заметках (вы можете найти их по этому адресу), что они все еще исследуют ряд обнаруженных проблем, например, урон с течением времени (например, урон от пожара), наносимый только организатором матча, задержки в доставке медалей и суперкредитов.