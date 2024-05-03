В Epic Games Store стартовала раздача Orcs Must Die! 3 и Cat Quest 2

Как и каждый четверг, магазин Epic Games Store предоставил бесплатные игры для ПК этой недели, доступные со 2 до 9 мая 2024 года, и, как было объявлено ранее, это Orcs Must Die! 3 и Cat Quest 2 (через VPN).

Выпущенная несколько лет назад игра Orcs Must Die! 3 еще раз представляет гибридный игровой процесс между экшеном с рукопашными боями и стратегическими элементами в версии Tower Defense. Нам снова приходится отбивать орды орков, которые пытаются вторгнуться в королевство, со своими армиями, состоящими из разных типов юнитов: для этого, помимо непосредственного взаимодействия с главным героем, используя оружие, физические атаки и магию, необходимо расставлять ловушки и защитные системы, чтобы замедлить продвижение врагов.

Cat Quest 2 — это своеобразная ролевая 2D-игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном королевстве, но оно полностью населено кошками и собаками. Под угрозой продолжения войны между котами Фелингарда и наступающими собаками Империи Люпус два короля против своей воли объединяются в приключении, которое приведет их к возвращению своих тронов. В игре есть фазы исследования и боя с возможностью отправиться в приключение в одиночном или даже совместном многопользовательском режиме.