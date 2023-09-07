Arma 3 отмечает свое 10-летие прямой трансляцией, распродажей и бесплатным обновлением ©

Arma 3, широко известный военный симулятор от Bohemia Interactive, проданный тиражом более 10 миллионов копий и привлекающий сотни тысяч игроков ежемесячно, 12 сентября 2023 года отметит 10 лет. Чтобы отпраздновать это событие, Bohemia Interactive планирует провести юбилейную прямую трансляцию, двухнедельную распродажу Steam и выпустить бесплатное обновление

Альфа-версия Arma 3 была впервые выпущена в марте 2013 года. Это была одна из первых игр, поступивших в ранний доступ Steam, и она стала первой игрой, вышедшей из программы раннего доступа, когда 12 сентября 2013 года была выпущена версия 1.00. С тех пор базовая игра Arma 3 была продана тиражом более 10 миллионов копий, получила более 50 бесплатных обновлений и была дополнена 10 пакетами DLC и 2 расширениями, проданными в общей сложности более 11 миллионов раз. Также было выпущено пять дополнений Creator, разработанных сторонними студиями в рамках инициативы BI Creator DLC. Помимо широкого разнообразия официального контента, Arma 3 также стала чрезвычайно популярной платформой для пользовательского контента: более 300 00 предметов, которыми игроки поделились в Мастерской Steam, добавляют массу бесплатных сценариев, ресурсов, звуков, особенностей игрового процесса, созданных сообществом.

Bohemia Interactive проведет прямую трансляцию в честь 10-летия игры, которую будет вести старший менеджер сообщества Arma Ниллерс. В ней будут воспоминания о последних десяти годах существования Arma 3, а также примут участие ряд специальных гостей, в том числе некоторые ключевые умы, стоящие за разработкой игры. Трансляция начнется в 19:00 МСК на каналах Bohemia на Twitch и YouTube.

Bohemia Interactive также отпразднует десятилетие Arma 3 двухнедельной распродажей Steam со скидками до 80% на Arma 3, ее DLC и Creator DLC. Распродажа продлится с 20:00 МСК 11 сентября 2023 года до 20:00 МСК 25 сентября 2023 года.

5 сентября 2023 года Bohemia Interactive выпустила обновление 2.14 для Arma 3. Это бесплатное обновление содержит ряд исправлений и улучшений, а также новые игровые ресурсы. Наряду с новыми «экстремальными» настройками графики и двумя новыми достижениями Steam, обновление 2.14 представляет на передовой линию рельсотронный танк T-100X «Futura», реквизит «Мемориал поля битвы», а также ряд предметов одежды и реквизита из проекта «Арго» Инкубатора Bohemia.

Полный список изменений обновления 2.14 можно найти на сайте Arma 3.