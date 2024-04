По слухам, Microsoft хочет побыстрее сделать новую Fallout после успеха сериала

Fallout сейчас на слуху, но не всегда по хорошим причинам. В последние недели мы наблюдали, как телешоу Fallout вышло на экраны, получив ошеломляющий успех, а количество игроков во всем каталоге игр резко возросло на всех платформах. С другой стороны, Next-Gen обновление для Fallout 4 вышло в плачевном состоянии, разочаровав фанатов по всему миру.

Теперь появились слухи о том, что руководство Xbox осознало, как сильно ожидается следующая игра Fallout, и стремится изучить возможности, чтобы сделать это как можно скорее.

В настоящее время ожидается, что следующая игра Fallout - возможно, просто Fallout 5 - появится не раньше 2030-х годов. Bethesda Game Studios необходимо завершить разработку Starfield, а затем создать и выпустить The Elder Scrolls 6.

Учитывая это и принимая во внимание недавний взрыв популярности франшизы Fallout, неудивительно, что Xbox хочет ускорить разработку Fallout 5.

В недавнем эпизоде The Xbox Two Podcast Джез Корден заявил, что "компания в курсе" огромного спроса на франшизу Fallout, и все прекрасно понимают, насколько успешной будет следующая игра в серии. На данный момент один из единственных способов ускорить разработку Fallout 5 - это полностью забрать ее у Bethesda Game Studios. Это может стать первой крупной игрой по Fallout, разработанной не Bethesda, с момента выхода Fallout New Vegas в 2010 году.