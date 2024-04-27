По слухам, Microsoft хочет побыстрее сделать новую Fallout после успеха сериала

Fallout сейчас на слуху, но не всегда по хорошим причинам. В последние недели мы наблюдали, как телешоу Fallout вышло на экраны, получив ошеломляющий успех, а количество игроков во всем каталоге игр резко возросло на всех платформах. С другой стороны, Next-Gen обновление для Fallout 4 вышло в плачевном состоянии, разочаровав фанатов по всему миру.
Теперь появились слухи о том, что руководство Xbox осознало, как сильно ожидается следующая игра Fallout, и стремится изучить возможности, чтобы сделать это как можно скорее.
В настоящее время ожидается, что следующая игра Fallout - возможно, просто Fallout 5 - появится не раньше 2030-х годов. Bethesda Game Studios необходимо завершить разработку Starfield, а затем создать и выпустить The Elder Scrolls 6.
Учитывая это и принимая во внимание недавний взрыв популярности франшизы Fallout, неудивительно, что Xbox хочет ускорить разработку Fallout 5.
В недавнем эпизоде The Xbox Two Podcast Джез Корден заявил, что "компания в курсе" огромного спроса на франшизу Fallout, и все прекрасно понимают, насколько успешной будет следующая игра в серии. На данный момент один из единственных способов ускорить разработку Fallout 5 - это полностью забрать ее у Bethesda Game Studios. Это может стать первой крупной игрой по Fallout, разработанной не Bethesda, с момента выхода Fallout New Vegas в 2010 году.
Правильное решение, пусть беседка свитками занимается, а фолл пусть обсидианы
Там от старых обсидианов осталось 2 калеки, всё остально свж фем лгбт транс квир сообщество. Меня корежит от мысли, что они начнут делать игры.(мои любимые серии)
Обсидианы заняты Awowed, а еще Outer Worlds 2 пилят. Ты веришь в то, что они вытащат разом столько проектов?
Причём тут Обсидианы? Что первые фоллычи, что Нью-Вегас создал только 1 человек - Авеллон. К нему все вопросы. Он в том числе написал "Библию фоллаута". Бесезде просто нанять его надо, он как раз на аутсорсе сидит, и будет им нормальный сценарий и точно успешный фоллаут.
Разве что, как гост-райтера, потому что, если с ним начнут сотрудничать сейчас, в особенности огромная корпорация, то вой поднимется очень громкий, так как работают с отмененным разработчиком
Самое крутое, что в 76 они тоже завозят огромное обновление в июне. Лишь бы не забросили игру еще на год после этого.
Жаль только что это крупное обновление с момента выхода, и есть вероятность, что это первое и последнее расширение
Если говорить о карте, да, есть сомнения, что это последнее расширение. Но до этого был добавлен пит, атлантик - будем честны, пробегается за день. А от этих экспедиций меня уже тошнит, выучены наизусть.
Хотя там есть куда еще расширять карту, слева от острова Костей Смерти.
я от этих "экспедиций" - ждал сюжета! в духе "Братства стали", но они его уже давно не завозили (сюжет), а именно он меня больше всего интересует, так как все эти "события" полная хрень. не знаю, что там будет в Июне, но если сюжет снова не завезут - нафик эту игру
Тут согласен. Хочется сюжета и знаешь что еще, пофантазирую.
Что бы игроки делились на 2 фракции. И были ивенты из формата фракция против фракции. Например, какая фракция больше нанесет урона боссу типа колосса или зверожога. Ну всякие противоборствующие пве активности, что бы был челленж.
Пвп не смогли реализовать, так реализуйте соревновательную часть игры.
Кто то анклав, другие братсво стали. Одни опора, другие поселенцы.
Не усидеть на двух стульях, а противопоставить себя другим.
Они уже Starfield сделали
Жаль, что игры по хорошим сериям выходят так редко теперь.
Хорошо должно быть мало, а то надоест. Игры Рокстар выходят раз в 5 лет и все их любят годами.
В 00е, когда по игре в год было от них, их любили не меньше, так как вторых таких в индустрии нет. Сейчас, увы, даже раз в 5 лет игра от Рокстар - это что-то из области фантастики, так как, если раньше каждая студия работала над своей игрой, то теперь над каждой корпеет вся Рокстар.
Побыстрее можно только обосраться
Плохая идея. Зачем "полностью забирать" если можно поручить другой студии делать спин-офф вопреки желанию Тодда? Тодд говорил, что планы на Fallout 5 после выпуска TES 6 не поменяются, так и пусть так и будет, а вот поручить какой-то другой студии работу над ответвлением пока Бетесда занята вполне можно
Я бы например хотел Fallout от InXile. Baldur's Gate 3 показал, что CRPG всё-ещё актуальны, а у InXile уже есть опыт работы с постапокалиптическими франзишами
Впервые надеюсь что майки заберут разработку игры у беседки. Беседка разучилась делать хорошие, масштабные игры. Старфилд не даст соврать. Плюс есть шанс что при смене студии разработки поменяется и движок игры. А это огромный плюс, т.к устаревший движок морровинда всем надоел.
Так Obsidian разучились еще больше,
Outer Worlds - халтура в чистом виде с малым количеством контента, и даже безк амеры от 3его лица.
Так майки сами уже забыли как делать хорошие игры))), надежда только на то что она отдаст другой студии, желательно молодой, все старые уже у них в последнее время идут под откос, а у новой амбиции хотябы возможно будут сделать что-то путное...
до сериала же вообще не было понятно, что народ любит вселенную фолаута в целом, а в частности качественные продукты по ней))
Было бы интересно на такое посмотреть. Только сомневаюсь про смену движка, скорее дадут тоже самое.
Вот только Тодду после Старфилда и откровенно убогого патча на Ф4 веры нет
Я так понял старфилд рип.
Еще на релизе.
Эти разумы могли бы сделать ремастеры 3/НВ, и вот им лёгкие деньги будут.
Ну или "захватить" проекты модеров, допилить и продать как ДЛС или что-то в таком духе.
А не велосипед изобретать.
Лучше бы свитки закинули куда-нибудь на 2030 год, а Fallout 5 выпустили вместо них
А чего там от обновы ожидали, ремастера что ли? От беседки? xD)
От обновы ожидалось что они моды поломают, то и произошло. Ожидалось что может хоть немного поправят, те же блики неба уберут. Этого не произошло. На Скайрим точно такая же обнова выходила не так давно, купи скайрим. Точно так же добавив модов, которые в фолл и нафиг ненужны. По итогу обнова ни о чём, для пека бояр, и даже вредная из-за тех напиханных модов. Лично мне они и нафиг не впёрлись. Разница есть только меж четвёртой и пятой плойкой, там разница по графену заметна.
Побыстрее - не значит качественно. А то может они просекли фишку, что фанаты сожрут любое дерьмо под соусом из названия фаллаут
Так беседка будет делать. Там даже помедленее не значит качественно)
Майкрософт врывается в офис Бесезды: Так парни на волне успеха сериала нужно сделать новую игру по Fallout! Срок 10 дней, начинайте!
Бесезда: Поливая слюнями изо рта "Биба - буба...".
фил им незделаете явас всех вые..бу
Хз- я бы с бо́льшим удовольствием поиграл бы в полноценный ремейк нью- Вегаса, чем в мифический Фоллаут 5, который выйдет после шестых свитков, о которых, кроме тизера, достоверно ничего не известно, либо будет слеплен параллельно, на скорую руку, что ещё хуже.
2030 это слишком оптимистично для выхода фолыча, беседка не умеет быстро делать игры, помнится оправдывая свой многострадальны немощный движок тем, что они создали очень ухороший и удобный инструментарий который позволяет в собственном движке на много быстрее создавать, но к сожалению скорость разработки не только не увеличилась, а еще просела заметно и это еще при практически неограниченных ресурсах, так что майки понятно дело засуетились, песнь долгая будет иначе.
Когда г"вно хочет что-то ускорить - на выходе получится тоже г"вно, какая бы хорошая франшиза не была
ты опять про себя
Куда еще быстрее? 2030 год это и так самый скоростной выход новой части. Тодд же умрет от переработки. Остановитесь!