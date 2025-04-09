В Steam вышел продвинутый варгейм Armored Brigade 2

Armored Brigade 2 – сиквел легендарной Armored Brigade, получившей хорошие отзывы от любителей детальных симуляторов сражений. Отличительной чертой второй части является полный переход 3D с сохранением глубины симуляции гипотетических вооружённых конфликтов периода Холодной войны.

Armored Brigade 2 представляет масштабные сражения на детализированных картах, основанных на реальных местностях, с возможностью использовать более чем 1000 исторически точно воссозданных юнитов. Управление войсками осуществляется с учётом задержек команд, погодных условий и тактических нюансов. Доступен выбор между пошаговым и реальным временем с активной паузой.

Основные особенности:

Глубокая система командования с задержками приказов и влиянием тактических факторов.

Огромная база юнитов (1000+ моделей техники и пехоты, 1965–1991 гг., 7 стран).

Реалистичные карты на основе спутниковых и исторических данных.

Динамическая погода и время суток, влияющие на боевые возможности.

Гибкие кампании (динамические и линейные сценарии).

Масштабные сражения — от взводов до нескольких батальонов.

Два режима: пошаговый и в реальном времени с активной паузой.

Присутствует только английская локализация.