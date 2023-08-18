Microsoft представила Xbox Series X в стиле Armored Core 6 ©

В преддверии выхода Armored Core 6: Fires of Rubicon на следующей неделе Microsoft объединилась с создателями игры, чтобы создать изящную кастомную Xbox Series X. К сожалению, в отличие от системы Halo 2021 года, вы не можете пойти и купить её, она предназначена только для розыгрыша. Полные критерии конкурса доступны на веб-сайте Xbox, а период розыгрыша теперь длится до 1 сентября 2023 года.

Этот Xbox Series X имеет оттенки черного с матовой металлической темой, чтобы придать ему привлекательность. Кроме того, контроллер Xbox Series подвергся той же обработке, и это тот самый контроллер, который был выдан тем, кто посетил специальное мероприятие Armored Core 6, организованное Bandai Namco.