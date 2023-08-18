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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.5 100 оценок

Microsoft представила Xbox Series X в стиле Armored Core 6

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monk70
Новости

В преддверии выхода Armored Core 6: Fires of Rubicon на следующей неделе Microsoft объединилась с создателями игры, чтобы создать изящную кастомную Xbox Series X. К сожалению, в отличие от системы Halo 2021 года, вы не можете пойти и купить её, она предназначена только для розыгрыша. Полные критерии конкурса доступны на веб-сайте Xbox, а период розыгрыша теперь длится до 1 сентября 2023 года.

Этот Xbox Series X имеет оттенки черного с матовой металлической темой, чтобы придать ему привлекательность. Кроме того, контроллер Xbox Series подвергся той же обработке, и это тот самый контроллер, который был выдан тем, кто посетил специальное мероприятие Armored Core 6, организованное Bandai Namco.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Diablonos

В стиле мусорного контейнера, как по мне.

2
hatenemy

С намеком

0