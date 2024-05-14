Сотрудник Kotaku подтвердил информацию о том, что Rockstar готовит PC-порт Red Dead Redemption

Зак Свисен, редактор издания Kotaku, прокомментировал вчерашнюю новость о том, что датамайнер обнаружил в лаунчере Rockstar информацию о готовящемся анонсе PC-версии Red Dead Redemption.
По его словам, эта информация соответствует тому, что ему сказали в прошлом году его источники. Похоже, что PC-игроки в скором времени действительно получат долгожданный PC-порт Red Dead Redemption, слухи о котором не утихают на протяжении 14 лет с момента выхода игры в 2010-м году.
Таким образом, анонс PC-версии ремастера Red Dead Redemption может состояться уже в ближайшие дни. Наиболее вероятно, что это случится либо во время публикации квартального отчета компанией Take-Two, которая состоится 16 мая, либо анонс могут приурочить к 14-летней годовщине игры, которая пройдет 18 мая.
Я ждал этого 12 лет в Азкабане + 2 года за драку с пожирателями смерти.
🤩🤩🤩
Странно. Вторую часть выпустить раньше первой, вот это да...
В случае с серией RDR в этом нет ничего страшного, поскольку первая часть продолжает сюжет второй. RDR довольно хорошо сохранилась для своих лет (особенно когда на PC будет ремастер с нормальным разрешением и 60 FPS), чего не сказать про многие другие игры 2010-го года.
Как человек, который прошел RDR еще до второй части, могу однозначно сказать, что если бы я не знал о том, какая судьба у банды и персонажей - RDR 2 для меня была бы еще интереснее.
Но с другой стороны, зато была заметна сильная эволюция серии за прошедшие 8 лет.
В целом уже с прошлого года на Yuzu/Ryujinx хорошо игра идет, но иметь нативный PC-порт всегда лучше чем эмуляторы.
Мне не надо)) // Kiljaeden Azerotov
Давно пройдено на ПК и без портов от индусов
Я уж лучше подожду официальный порт от рокстар для клавомыши,чем быть мазохистом и на геймпаде,через эмуль проходить её,тем более в диких просадках фпс,так как этот эмуль ещё дофига ресурсов твоего ПК сжирает!
Да да вот так взял и сказал
Как программисты собираются его портировать? в первой RDR версия RAGE от GTA IV, а мы все помним насколько тяжелым был порт, оригинальную версию патчили целых два года после релиза.
Возьмут засуженый нинтендо эмулятор yuzu , запихнут образ от свич версии и вуаля, можно продавать за 5 к , делов то на 5-10 минут)