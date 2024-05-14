Сотрудник Kotaku подтвердил информацию о том, что Rockstar готовит PC-порт Red Dead Redemption

Зак Свисен, редактор издания Kotaku, прокомментировал вчерашнюю новость о том, что датамайнер обнаружил в лаунчере Rockstar информацию о готовящемся анонсе PC-версии Red Dead Redemption.

По его словам, эта информация соответствует тому, что ему сказали в прошлом году его источники. Похоже, что PC-игроки в скором времени действительно получат долгожданный PC-порт Red Dead Redemption, слухи о котором не утихают на протяжении 14 лет с момента выхода игры в 2010-м году.

Таким образом, анонс PC-версии ремастера Red Dead Redemption может состояться уже в ближайшие дни. Наиболее вероятно, что это случится либо во время публикации квартального отчета компанией Take-Two, которая состоится 16 мая, либо анонс могут приурочить к 14-летней годовщине игры, которая пройдет 18 мая.