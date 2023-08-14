Обнародованы размер файлов и дата предварительной загрузки Armored Core 6 для PS5 и PS4 ©

До выхода Armored Core 6: Fires of Rubicon осталось всего несколько недель, и по традиции аккаунт в Твиттере PlayStation Game Size заранее раскрыл размеры версий для PS5 и PS4 и дату начала предварительных загрузок.

По его данным, Armored Core 6: Fires of Rubicon будет весить 43,34 ГБ на PS5 и 55,669 ГБ на PS4. В обоих случаях речь идёт о версии 1.01, поэтому с уже примененным первым патчем с исправлениями, но очевидно, что размеры могут измениться при запуске или в последующие недели с появлением дополнительных обновлений.

Дата начала предварительной загрузки назначена на 23 августа 2023 года, то есть за два дня до официального запуска, как и все другие игры, опубликованные в PlayStation Store. Стоит отметить, что предварительная загрузка для консолей Xbox уже стартовала.

Прежде чем покинуть вас, напоминаем, что Armored Core 6: Fires of Rubicon будет доступна с 25 августа 2023 года, а также для ПК, Xbox Series X|S и Xbox One.