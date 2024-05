Хоррор The Casting Of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight получил геймплейный трейлер и новые скриншоты

Издательство Behaviour Interactive и разработчик Supermassive Games представили первый геймплейный трейлер и скриншоты однопользовательской кинематографической хоррор-игры Dead by Daylight под названием The Casting of Frank Stone.

The Casting of Frank Stone - это однопользовательский кинематографический хоррор, в основе которого лежит история четырех друзей, которые во время съемок фильма открывают для себя непостижимые ужасы. Игра, созданная в мире Dead by Daylight, выводит популярную игру-долгожитель на неизведанную территорию и делает ее незабываемым ужастиком как для фанатов, так и для новичков.

В центре сюжета - четверо друзей, которые летом 1980 года отправляются в путь, чтобы оставить свой след в кинематографе ужасов. Они не знают, что то, что они снимают на свою 8-миллиметровую камеру, приведет к немыслимым последствиям. На протяжении всей игры игрокам придется испытывать свою решимость и смекалку, решая головоломки окружающей среды, принимая невозможные решения и реагируя на события в реальном времени, в поисках подсказок, скрывающих общую картину.

The Casting of Frank Stone выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store в 2024 году.