ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Casting of Frank Stone 2024 г.
Адвенчура, Ужасы
7.1 18 оценок

Хоррор The Casting Of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight получил геймплейный трейлер и новые скриншоты

butcher69
Новости

Издательство Behaviour Interactive и разработчик Supermassive Games представили первый геймплейный трейлер и скриншоты однопользовательской кинематографической хоррор-игры Dead by Daylight под названием The Casting of Frank Stone.

The Casting of Frank Stone - это однопользовательский кинематографический хоррор, в основе которого лежит история четырех друзей, которые во время съемок фильма открывают для себя непостижимые ужасы. Игра, созданная в мире Dead by Daylight, выводит популярную игру-долгожитель на неизведанную территорию и делает ее незабываемым ужастиком как для фанатов, так и для новичков.

В центре сюжета - четверо друзей, которые летом 1980 года отправляются в путь, чтобы оставить свой след в кинематографе ужасов. Они не знают, что то, что они снимают на свою 8-миллиметровую камеру, приведет к немыслимым последствиям. На протяжении всей игры игрокам придется испытывать свою решимость и смекалку, решая головоломки окружающей среды, принимая невозможные решения и реагируя на события в реальном времени, в поисках подсказок, скрывающих общую картину.

The Casting of Frank Stone выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store в 2024 году.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
VоЛъ4ок

Главное, что полный русик в комплект идет )))) а не просто обрыганный текст

0
Пользователь ВКонтакте

Ну тут наверное какой то кассетный середняк так и напрашивается // Илья Дроздов

-1
PunksPlay

Надеюсь, это будет куда интереснее бездарной серии The Dark Pictures...

-2
bysaturn

Да ладно. Из Dark Pictures прямо отстойной получилась только Devil in me. А вот House of Ashes наоборот отличная же была.

2
VоЛъ4ок bysaturn

Вот именно, что тройка лучше всех получилась, как-то больше персам сопереживаешь

0
AceTheKing

Надеюсь будет полноценная ААА-игра в духе Until Dawn и The Quarry, а не дешевый проходняк как The Dark Pictures. В целом трейлер выглядит довольно обнадеживающим.

-2
CT3H

А в чём именно кардинальное отличие этих игр... Одно и тоже вроде ж, не?

0