Хоррор The Casting Of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight получил геймплейный трейлер и новые скриншоты

Этот приключенческий хоррор от студии Supermassive Games соединяет уникальный авторский почерк с популярной вселенной Dead by Daylight. Действие разворачивается в вымышленном городке Сайдар-Хиллз, который так и не оправился от кровавых событий прошлого. Местные жители по сей день мучаются от деяний маньяка Фрэнка Стоуна, бесследно исчезнувшего много лет назад.

Группа подростков случайно раскрывает страшную тайну Стоуна, связанную со сталелитейным заводом, где когда-то произошла череда жестоких убийств. Они погружаются в мир кошмаров и безумия, который навсегда изменит их судьбу и судьбу города. Приоткрывая завесу прошлого, герои попадают в опасную паутину таинственных и пугающих событий.

Каждое решение игрока способно повлиять на развитие истории The Casting of Frank Stone, принося неожиданные и порой шокирующие последствия.