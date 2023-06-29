Разработчики Armored Core 6: Fires of Rubicon показали геймплейный трейлер ©

Издательство Bandai Namco и разработчик FromSoftware выпустили пятиминутный трейлер боевика Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Используя уникальную мобильность мехов, игроки могут прыгать и летать по огромным окружающим пространствам (пока позволяет разгон). Эта вертикальность также позволяет разнообразить подходы к каждой миссии в зависимости от загрузки мехов. Ранее FromSoftware уже заявила, что Armored Core 6 не будет похожа на игры в стиле Souls, которыми прославилась студия.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC 25 августа.