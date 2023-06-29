Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.4 85 оценок

Разработчики Armored Core 6: Fires of Rubicon показали геймплейный трейлер

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Издательство Bandai Namco и разработчик FromSoftware выпустили пятиминутный трейлер боевика Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Используя уникальную мобильность мехов, игроки могут прыгать и летать по огромным окружающим пространствам (пока позволяет разгон). Эта вертикальность также позволяет разнообразить подходы к каждой миссии в зависимости от загрузки мехов. Ранее FromSoftware уже заявила, что Armored Core 6 не будет похожа на игры в стиле Souls, которыми прославилась студия.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC 25 августа.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
saa0891

По сравнению с топорным поделием MechWarrior 5 эта игрушка смотрится конечно офигенно.

1
Self-assuredIsmene

Ну ни фига ж себе "топорное поделие" ?! Играю в MW5 и оторваться не могу как там круто всё сделано... Ну и зажрался нынче народ...

0
saa0891 Self-assuredIsmene

Мне лично это кривое забагованное поделие как то вообще не зашло,про графон я даже не говорю,в принципе на графон можно не обращать внимание (хотя конечно выглядит всё очень печально и явно не добавляет положительных впечатление) если игра в целом сделана качественно и геймплей интересный но это точно не тот случай.

1
ToLya383

Аренки скучноватые , но чувствую будет весело)

0
0ncnjqybr

А что, кто-то всерьез ждал соус в исполнении мехов? Кто эти дебилы, покажите их. XD

-1
TheNikolay00

Они наверное никогда не играли в AC. Он никогда не был соулсом

0
0ncnjqybr TheNikolay00

Ясное дело, это ж меха. Их клепали задолго до соулсов.

0