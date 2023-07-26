В Armored Core 6: Fires of Rubicon будут решения влияющие на сюжет и "разнообразие" режимов ©

Появились новые геймплейные ролики и подробности о кастомизации Armored Core 6: Fires of Rubicon, но это еще не все. Ранее FromSoftware подтвердила наличие нескольких концовок, а в новом сообщении на PlayStation Blog появилась информация о том, что игроки смогут принимать решения, влияющие на сюжет.

Например, в одной из миссий можно либо уничтожить источник питания повстанцев, либо просто убить их. Какие будут последствия, пока неизвестно, но по мере выполнения заданий игроки будут знакомиться с новыми персонажами и "другими маленькими кусочками истории, из которых складывается общая картина окружающего мира".

Помимо режима "Арена", в Armored Core 6: Fires of Rubicon предусмотрено "множество различных режимов". Они обеспечивают "массу возможностей для повторного прохождения" и позволяют выбрать другой путь в сюжете, заработать больше денег или взяться за дело "в новом стиле". Кроме того, подтверждено, что в боевой механике будут использованы преимущества консолей SSD текущего поколения, обеспечивающие быстрое время загрузки, и 3D-аудио на PlayStation 5 для более захватывающего звучания.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.