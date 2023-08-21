В новом телевизионном ролике Armored Core 6: Fires of Rubicon демонстрируется меха-экшен ©

Следующая большая игра FromSoftware, возможно, не будет похожа на Souls, но просто в силу того, что она является крупной новой игрой FromSoftware (и долгожданным возвращением культовой классической франшизы), Armored Core 6: Fires of Rubicon вызвала изрядную долю волнения в подготовке к её релизу.

И теперь, когда этот запуск не за горами, издатель Bandai Namco продолжает нагнетать шумиху. Он выпустил краткую новую телевизионную рекламу игры в Японии, которая за 15 секунд предлагает взглянуть на некоторые из высокооктановый меха-экшен. Показано множество взрывных действий, а также несколько кадров некоторых массивных и устрашающих мехов, с которыми вы столкнетесь в игре.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выходит на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК 25 августа.