Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет art of rally

Как и следовало ожидать, billbil-kun - известный инсайдер, регулярно и практически безошибочно сообщающий новости об игровых раздачах и акциях, — не перестает давать прогнозы относительно следующей из 17 бесплатных игр, которые Epic Games собирается подарить нам во время рождественской распродажи. На этот раз он сообщил, что мы сможем получить Art of Rally сегодня в 18:00 по московскому времени.

Это очень известная гоночная игра, отличающаяся минималистичным, но очень очаровательным визуальным оформлением. Эта работа студии Funselektor Labs имеет 93 % положительных отзывов в Steam (из более чем 4400 опубликованных). Игроки отмечают, что игра гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В то же время они хвалят ее за то, что она позволяет расслабиться.