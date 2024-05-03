Создатели "Смуты" раскрыли дорожную карту улучшений для игры

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
"допилем солнце и бюджет"
А может лучше возбудить уголовное дело в отношении их топ-менеджмента и посадить их за растрату средств публично, чтобы другим неповадно было?
Удачи это сделать в России
Какой ты наивный, там же все заодно и подельников сажать не будут
Доработать игру патчами и фиками? Нет
Начать разработку второй части игры и длс к существующей? Да
И молодцы, что не бросают.
ха ха ха
Так это официальный релиз был или Early Access? А то похоже на второе. Жаль, игры нет в Steam - так хоть попробовать посмеяться можно было бы.
Так скачай и посмейся,в чем проблема)
На их месте я вернул бы игрокам деньги за игру, как сделали разработчики "The Day Before" и принес всем извинения за то, что бабки просрали в никуда
Решили провернуть как с киберпанком релиз через 3 года 🤣🤣🤣
Нет, в кибере изначально был отличный геймплей, отличный сюжет и диалоги и отличная графика. Единственная его проблема это были баги, очень много багов.
А пустой мир смуты, ее диалоги и геймплей патчами не исправить.
По факту, сам в кибер играл в минуту релиза, по предзаказу брал, на 1060 даже запустилась в то время, но опять же с тем что обещали в трейлерах, даже близко не стало даже спустя 3 года, но вот сюжетная линия в целом хорошая вышла как и длс, и на том спасибо ..