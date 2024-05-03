ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.2 1 575 оценок

Создатели "Смуты" раскрыли дорожную карту улучшений для игры

butcher69
Новости

Московская студия Cyberia Nova представила дорожную карту для ролевой игры "Смута", в которой поделились планами на обновления для игры. Судя по представленному списку авторы собираются переработать множество игровых механик. В первую очередь создатели собираются поработать над боевой системой, а после этого за доработку стелса, диалоговой системы и корректировку нарратива. В конце года авторы хотят выпустить большое DLC "Земский собор"

Бояре, как мы и обещали ранее, публикуем дорожную карту изменений, которые мы планируем внести в игру. Теперь вы можете увидеть, какие механики игры и в какой последовательности будут подвергнуты глубокой переработке.

Официальный релиз "Смуты" состоялся 4 апреля на ПК.

16
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Alex40001

"допилем солнце и бюджет"

1
Агент Матрицы

А может лучше возбудить уголовное дело в отношении их топ-менеджмента и посадить их за растрату средств публично, чтобы другим неповадно было?

0
Владимир Губайдуллин

Удачи это сделать в России

0
AndralStormborn

Какой ты наивный, там же все заодно и подельников сажать не будут

0
TIMetal
0
edrwgtfh

Доработать игру патчами и фиками? Нет

Начать разработку второй части игры и длс к существующей? Да

0
sarmanos

И молодцы, что не бросают.

0
IndecisiveBeast

ха ха ха

0
warp 37

Так это официальный релиз был или Early Access? А то похоже на второе. Жаль, игры нет в Steam - так хоть попробовать посмеяться можно было бы.

-1
Abramski90

Так скачай и посмейся,в чем проблема)

0
Flint7707

На их месте я вернул бы игрокам деньги за игру, как сделали разработчики "The Day Before" и принес всем извинения за то, что бабки просрали в никуда

-1
Punisher1

Решили провернуть как с киберпанком релиз через 3 года 🤣🤣🤣

-6
erkins007

Нет, в кибере изначально был отличный геймплей, отличный сюжет и диалоги и отличная графика. Единственная его проблема это были баги, очень много багов.

А пустой мир смуты, ее диалоги и геймплей патчами не исправить.

9
Лидер_Мур erkins007

По факту, сам в кибер играл в минуту релиза, по предзаказу брал, на 1060 даже запустилась в то время, но опять же с тем что обещали в трейлерах, даже близко не стало даже спустя 3 года, но вот сюжетная линия в целом хорошая вышла как и длс, и на том спасибо ..

1