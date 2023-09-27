Авторы симулятора колонии Ascent of Ashes сообщили дату выхода в раннем доступе ©

Разработчики из Vivid Storm Interactive только что сообщили, что симулятор колонии Ascent of Ashes выйдет в раннем доступе 15 ноября 2023 года. Также вашему вниманию предоставлен трейлер, демонстрирующий, чего стоит ожидать:

Если кто не знает, игру делают создатели знаменитого мода Combat Extended для RimWorld представляя свежий взгляд на жанр симулятора колонии, в котором особое внимание уделяется исследованию, жесткому балансу и стратегии. Игра сочетает в себе глубоко проработанную симуляцию классических постапокалиптических игр на выживание с шедеврами стратегий как в реальном времени, так и пошаговых.