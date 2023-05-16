Ascent of Ashes 4-й квартал 2023 г.
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Первый геймплейный трейлер симулятора колонии Ascent of Ashes от моддеров RimWorld

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monk70
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Разработчик Vivid Storm Interactive и издатель Camlann Games представили первый игровой трейлер своего предстоящего симулятора колонии Ascent of Ashes. Ascent of Ashes, созданная первоначальными создателями мода «Combat Extended» для RimWorld , сочетает в себе элементы симуляторов колоний, строителей баз и стратегических игр на выживание в жестоком и совершенно уникальном опыте.

Ascent of Ashes погружает игроков в антиутопический мир, где остатки человечества пытаются восстановиться и построить новый дом во враждебной инопланетной среде. Игроки окажутся в земле, жители которой постоянно воюют друг с другом. Освоение игрового боя в реальном времени с паузой станет ключом к выживанию. Кроме того, детализированная симуляция удара и система здоровья заставят игроков действовать очень стратегически — даже несмертельное попадание может лишить выжившего возможности продолжать игру.

В перерывах между более беспокойными моментами игроки сосредоточатся на строительстве новой усадьбы для оставшихся в живых выживших на Земле. У каждого выжившего есть своя уникальная личность и мотивы, и только вам решать, кого взять с собой на миссию. Соберите свою группу, чтобы исследовать разнообразные биомы и достопримечательности, путешествуйте по земле на восстановленных транспортных средствах и привозите важные ресурсы, чтобы способствовать дальнейшему развитию вашей растущей цивилизации. Будьте осторожны во время исследования, потому что в Ascent of Ashes есть сложные и динамичные противники с разным уровнем интеллекта. Небольшая группа рейдеров будет сражаться совсем иначе, чем группа хорошо обученных солдат.

Выход Ascent of Ashes запланирован на конец этого года, в четвертом квартале 2023 года.

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