В симуляторе колонии Ascent of Ashes появилась поддержка русского языка ©

Разработчики из Vivid Storm Interactive сообщили, что Ascent of Ashes теперь поддерживает несколько языков, включая русский.

Поскольку мы получили такой большой отклик от мирового игрового сообщества, мы рады сообщить, что пользовательский интерфейс и бэкенд для всех локализаций реализованы!

Если кто не знает, игру делают создатели знаменитого мода Combat Extended для RimWorld представляя свежий взгляд на жанр симулятора колонии, в котором особое внимание уделяется исследованию, жесткому балансу и стратегии. Игра сочетает в себе глубоко проработанную симуляцию классических постапокалиптических игр на выживание с шедеврами стратегий как в реальном времени, так и пошаговых.