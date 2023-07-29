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Ashes of Creation 23.12.2018
6.4 65 оценок

50 минут геймплея Ashes of Creation за Клирика

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Procy_on
Новости

В сети появился свежий 50-ти минутный геймплей MMORPG Ashes of Creation. В нем фигурирует класс/архетип Клирик, который претерпел полную переработку, поэтому Intrepid Studios решила показать его. Геймплей записан на максимальных настройках графики и доступен в разрешении 4K.

Мы очень рады представить вам предварительный обзор архетипа Cleric в Ashes of Creation, включая обновленную информацию о дизайне! Этот 4K-видеоролик - лишь часть того, что нас ждет!

Напоминаем, что Ashes of Creation - это открытый и прозрачный проект разработки. В связи с этим вы сможете увидеть арт, системы и механики, находящиеся в стадии разработки. Оставляйте свои мысли о нашем прогрессе в комментариях к видео!

Между тем, через месяц исполнится ровно два года с момента проведения последних тестов Ashes of Creation, а у нас до сих пор нет даты проведения второй альфы.

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