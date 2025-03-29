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Ashes of Creation 23.12.2018
Ролевая, MMO, Фэнтези, Открытый мир
6.2 70 оценок

В Ashes of Creation введена военно-морская система

Procy_on Procy_on

Последнее крупное обновление второй альфы Ashes of Creation - в дополнение к Разбойнику, - также представило военно-морскую систему.

То есть обещанная еще во время кикстартер-кампании система, включающая корабли, судоходство и даже морские сражения. Пока, конечно, это урезанная версия (корабли в текущей версии имеют базовую физику движения).

В альфе игрокам доступны два типа кораблей:

  • Каравеллы - боевые корабли с дальностью видимости 350 метров, оснащенные катапультами, наносящими около 12 000 единиц урона
  • Плоты дешевле и менее заметны, используются для перевозки грузов.
Суда можно приобрести и спустить на воду только в специальных портах, расположенных в северной и южной частях Бирюзового моря. Процесс создания требует значительных ресурсов и времени. В будущем планируется расширить функциональность портов, добавив возможность грузить товары прямо на корабли, экзотических торговцев с уникальными ресурсами и улучшенную систему хранения и управления флотом.

Ожидается, что система будет включать до десятка типов кораблей, продвинутую систему модулей, возможности кастомизации (флаги, краски, украшения) и, прежде всего, PvE-элементы с кораблями NPC, встречающимися во время свободного плавания, подводные локации и "эпические" битвы с морскими чудовищами во главе с Кракеном.

6
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
MORDORR
4
Alex40001

ни одной нормальной игры не видел с нормальными морскими боями(mmo)

3
barfly89

Лучше так, чем никак. В Корсарах нормальные морские бои. В Маунте 2 ща тоже выйдут морские бои и там заценим.

2
Alex40001 barfly89

Mount & Blade II: Bannerlord? ну прям даже и не знаю там наверно будет как с осадными машинами или что то типа того. ну корсары когда это было... а может быть что и не так хороша после всех игр... так допустим для своего времени поворачивать персонажа как в старых играх коридорных считай норма а вот уже после стольких лет это кажется немного перебор

1
Skvizgar

Эта игра вообще когда нибудь выйдет? Сколько она уже в разработке? 10 лет по меньшей мере? Люди давно уже к ней интерес потеряли, про графон я вообще молчу и дело даже не во времени.

За 10 лет можно было уже хоть что то играбельное выкатить....

1
barfly89

Нет, не потеряли интерес. Играть можно уже сейчас. Плашка - релиз, в нынешние времена уже ничего не значит. Например Тарков и прочие ранние доступы в Стим. А хорошая ммо игра требует время на разработку, много времени. Не 10 лет разрабатывают. До этого ещё переделывали то что до этого было сделано.

1
Skvizgar barfly89

переделка чего либо это часть процесса разработки.

1
Samson48

Она более чем играбельна, люди играют.

2
Skvizgar Samson48

Ну только во время тестов как я понял.

1
Samson48 Skvizgar

Тест идет без перерывов до самого выхода.

2
Mnfr0mRuss1

Держите в курсе

0
Raphtallia

Это еще одна стар ситизен? Спасибо не надо!

0