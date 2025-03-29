В Ashes of Creation введена военно-морская система

Последнее крупное обновление второй альфы Ashes of Creation - в дополнение к Разбойнику, - также представило военно-морскую систему.

То есть обещанная еще во время кикстартер-кампании система, включающая корабли, судоходство и даже морские сражения. Пока, конечно, это урезанная версия (корабли в текущей версии имеют базовую физику движения).

В альфе игрокам доступны два типа кораблей:

Каравеллы - боевые корабли с дальностью видимости 350 метров, оснащенные катапультами, наносящими около 12 000 единиц урона

Плоты дешевле и менее заметны, используются для перевозки грузов.

Суда можно приобрести и спустить на воду только в специальных портах, расположенных в северной и южной частях Бирюзового моря. Процесс создания требует значительных ресурсов и времени. В будущем планируется расширить функциональность портов, добавив возможность грузить товары прямо на корабли, экзотических торговцев с уникальными ресурсами и улучшенную систему хранения и управления флотом.

Ожидается, что система будет включать до десятка типов кораблей, продвинутую систему модулей, возможности кастомизации (флаги, краски, украшения) и, прежде всего, PvE-элементы с кораблями NPC, встречающимися во время свободного плавания, подводные локации и "эпические" битвы с морскими чудовищами во главе с Кракеном.