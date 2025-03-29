В Ashes of Creation введена военно-морская система

Последнее крупное обновление второй альфы Ashes of Creation - в дополнение к Разбойнику, - также представило военно-морскую систему.
То есть обещанная еще во время кикстартер-кампании система, включающая корабли, судоходство и даже морские сражения. Пока, конечно, это урезанная версия (корабли в текущей версии имеют базовую физику движения).
В альфе игрокам доступны два типа кораблей:
- Каравеллы - боевые корабли с дальностью видимости 350 метров, оснащенные катапультами, наносящими около 12 000 единиц урона
- Плоты дешевле и менее заметны, используются для перевозки грузов.
Суда можно приобрести и спустить на воду только в специальных портах, расположенных в северной и южной частях Бирюзового моря. Процесс создания требует значительных ресурсов и времени. В будущем планируется расширить функциональность портов, добавив возможность грузить товары прямо на корабли, экзотических торговцев с уникальными ресурсами и улучшенную систему хранения и управления флотом.
Ожидается, что система будет включать до десятка типов кораблей, продвинутую систему модулей, возможности кастомизации (флаги, краски, украшения) и, прежде всего, PvE-элементы с кораблями NPC, встречающимися во время свободного плавания, подводные локации и "эпические" битвы с морскими чудовищами во главе с Кракеном.
ни одной нормальной игры не видел с нормальными морскими боями(mmo)
Лучше так, чем никак. В Корсарах нормальные морские бои. В Маунте 2 ща тоже выйдут морские бои и там заценим.
Mount & Blade II: Bannerlord? ну прям даже и не знаю там наверно будет как с осадными машинами или что то типа того. ну корсары когда это было... а может быть что и не так хороша после всех игр... так допустим для своего времени поворачивать персонажа как в старых играх коридорных считай норма а вот уже после стольких лет это кажется немного перебор
Эта игра вообще когда нибудь выйдет? Сколько она уже в разработке? 10 лет по меньшей мере? Люди давно уже к ней интерес потеряли, про графон я вообще молчу и дело даже не во времени.
За 10 лет можно было уже хоть что то играбельное выкатить....
Нет, не потеряли интерес. Играть можно уже сейчас. Плашка - релиз, в нынешние времена уже ничего не значит. Например Тарков и прочие ранние доступы в Стим. А хорошая ммо игра требует время на разработку, много времени. Не 10 лет разрабатывают. До этого ещё переделывали то что до этого было сделано.
переделка чего либо это часть процесса разработки.
Она более чем играбельна, люди играют.
Ну только во время тестов как я понял.
Тест идет без перерывов до самого выхода.
Держите в курсе
Это еще одна стар ситизен? Спасибо не надо!