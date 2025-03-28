Новый архетип Разбойника в геймплейном ролике Ashes of Creation

Второй альфа тест Ashes of Creation в самом разгаре. До релиза этой MMORPG еще далеко, но новый класс (архетип) уже пробрался в игру - речь идет о Разбойнике.

Как и подобает разбойнику, он может стать невидимым благодаря механике стелса. Этот класс специализируется на внезапном нанесении большого урона. И он чрезвычайно маневренный и мобильный. Он также оснащен несколькими интересными трюками, такими как яды, дымовые шашки или шипы.

С игровым процессом Разбойника можно ознакомиться выше. Новый архетип уже доступен в Ashes of Creation.