Представлен новый трейлер MMORPG Ashfall от NetEase и Ханса Циммера ©

Постапокалиптическая MMORPG Ashfall с Хансом Циммером снова появляется в сети с интересным видео, в котором рассказывается об игровом опыте, обещанном этим ролевым онлайн-приключением для ПК и мобильных систем.

Студия Legendary Star описывает Ashfall как шутер-антиутопию, действие которого происходит в постапокалиптическом будущем, где человечество находится на грани вымирания из-за ядерной войны, развязанной мятежным ИИ, который превратит Землю в пустошь.

Наша задача будет состоять в том, чтобы покинуть Убежище и исследовать руины цивилизации, чтобы найти Ядро Творения, единственный инструмент, который обещает спасти человечество от уже определенного конца. В проекте также будет сотрудничать Ханс Циммер, оскароносный композитор саундтреков к фильмам «Король Лев» и «Дюна», известный во всем мире благодаря саундтрекам к таким фильмам, как «Человек дождя», «Гладиатор», «Начало», «Шерлок Холмс», «Интерстеллар», «Тонкая линия Росса» или «The Thin Line Rossa». Принц Египта.

Запуск Ashfall должен состояться позднее в 2023 году, а в июле ожидается этап бета-тестирования на ПК и мобильных системах.