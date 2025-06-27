Thunderful и Sand Sailor Studios выпустили большое июньское обновление для ASKA, которое добавляет новые возможности и улучшения, помогая игрокам строить и развивать своё викингское сообщество.

Главным новшеством стала ферма Smolkr — теперь можно ловить и приручать этих уникальных существ в новом здании Smolkr pen. С них добывают молоко, мясо и кожаные обрезки, что значительно расширяет ресурсы. Для гурманов доступна новая сыроварня — производство сыра станет новым деликатесом в игре.

Любители стиля оценят два новых набора брони — Huskarl и Hauberk, которые добавляют защиту и эстетическую вариативность жителям деревни.

Также переработана система счастья: уровень удовлетворённости теперь зависит от квалификации жителей и качества потребляемой пищи. Введён новый параметр «привлекательность района», влияющий на настроение населения.

Кроме этого, обновление содержит улучшения интерфейса, оптимизации и исправления багов.

В честь лета ASKA доступна с рекордной скидкой 40%. Игра находится в раннем доступе на ПК через Steam и предлагает построить процветающую деревню викингов в одиночку или с друзьями, управляя умными NPC с уникальными характеристиками. Следите за новостями @ASKAthegame на X!