Asphalt 9: Legends превращается в Asphalt Legends Unite, релиз летом 2024 года

Примите вызов от самых бесстрашных гонщиков и станьте новой Легендой Asphalt – от создателей Asphalt 8: На взлет.

Начните свой путь с Карьеры гонщика, где вас ждёт форсаж из 60 сезонов и 800 гонок. Соревнуйтесь с 8 гонщиками в реальном времени в различных лигах в мультиплеере и станьте Легендой Асфальта,