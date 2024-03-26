Asphalt 9: Legends превращается в Asphalt Legends Unite, релиз летом 2024 года

Gameloft представила новую главу своей популярной франшизы Asphalt. Этот важный момент для долгожданной гоночной серии означает, что вместо обычного обновления Asphalt Legends, новая игра Asphalt Legends Unite выйдет как обновленная версия. Компания также подтверждает, что запуск состоится в июле текущего года. По словам игрового менеджера Игнасио Марина , в настоящее время в разработке находятся социальные функции и возможности настройки.
Мы стремимся расширить игровой мир, чтобы каждый игрок получил незабываемые впечатления от Asphalt
Сегодня мы совершаем первый шаг к новой эре серии Asphalt и вскоре предложим игрокам заглянуть в ее будущее, публикуя дорожную карту. Отказ от числа в названии , это Asphalt, объединяющий всех наших игроков сейчас и в будущем
Убрали бы еще будто бы сам черт делавший донат, была бы играбельной)