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Assassin's Creed 2 17.11.2009
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9.3 7 922 оценки

Assassin's Creed II получила мод значительно улучшающий паркур: теперь игрок может более точно контролировать героя

AceTheKing
Новости

Несмотря на то, что Assassin's Creed II в этом году отпразднует внушительный 15-летний юбилей, для игры по-прежнему продолжают выходить моды улучшающие графическую и геймплейную составляющие проекта.

Пользователи HenryPDT, RandomCOG и Petrichor23 выпустили модификацию, которая значительно улучшает систему паркура в игре. Модификация снимает ряд действующих ограничений игры на определенные действия игрока, которые разработчики заблокировали как "опасные", а так же добавляет уникальные анимации проскальзывания персонажа над различными препятствиями.

Кроме того, модификация добавляет в игру некий аналог системы паркура из Assassin's Creed: Unity, а именно систему "паркур вдаль/паркур вниз" - это позволяет игроку более точно направлять Эцио при прыжках, в случае если имеется нескольких различных вариантов для дальнейшего действия - в оригинале игра всегда выбирала за игрока прыжок в самую дальнюю точку и не давала выбрать другое направление прыжка. Авторы мода представили видео, где наглядно продемонстрировали разницу между модификацией и оригинальной системой паркура в игре.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Rorschach93

что за прессет графики на видео ?

1
AceTheKing

Скорее всего это.

0
sergeu78

это возможно Brotherhood

0
Rorschach93 sergeu78

часть то вторая, но тут решейд стоит, я за прессет и спросил, оригинал блекло на фоне этого смотрится

1
sergeu78 Rorschach93

только что посмотрел. да-вторая

0
Thorwald Nebelung

Ооо, Сонник будет рад 🤣

1
Гейб 30 процентный

Вот уж точно игра которая заслуживает ремейка, полноценные 4К а не всратый sweetFX, который они добавили в коллекции Эцио…

0
Rorschach93

на комп бы этот прессет скинул кто

0
rei_nyasha

в асасинах не паркур а примагничивания к краям, живого прыжка в любом месте по кнопке нет ни в одной части

0
LisnykK

Space

0
Madiark

Одна из последних лучших игр в серий, с харизматичным гг правильного пола и цвета кожи которому сопереживаешь, сюжет где каждый персонаж к месту и не впихнут в угоду повестки, не то что сейчас с персонажами клоунами, феминистками и лгбт, с помойным сюжетом в который не веришь созданный чтобы репрезентовать цветастых ущемленок

-3
Rorschach93

браузерхуд ещё с дополнениями (Пропажа да Винчи, Заговор Коперника)

0
GraF68ru

Смотрю наследие Гитлера цветет и пахнет - правильный цвет кожи истинного арийца, да?

-2