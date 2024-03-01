Assassin's Creed II получила мод значительно улучшающий паркур: теперь игрок может более точно контролировать героя

Несмотря на то, что Assassin's Creed II в этом году отпразднует внушительный 15-летний юбилей, для игры по-прежнему продолжают выходить моды улучшающие графическую и геймплейную составляющие проекта.
Пользователи HenryPDT, RandomCOG и Petrichor23 выпустили модификацию, которая значительно улучшает систему паркура в игре. Модификация снимает ряд действующих ограничений игры на определенные действия игрока, которые разработчики заблокировали как "опасные", а так же добавляет уникальные анимации проскальзывания персонажа над различными препятствиями.
Кроме того, модификация добавляет в игру некий аналог системы паркура из Assassin's Creed: Unity, а именно систему "паркур вдаль/паркур вниз" - это позволяет игроку более точно направлять Эцио при прыжках, в случае если имеется нескольких различных вариантов для дальнейшего действия - в оригинале игра всегда выбирала за игрока прыжок в самую дальнюю точку и не давала выбрать другое направление прыжка. Авторы мода представили видео, где наглядно продемонстрировали разницу между модификацией и оригинальной системой паркура в игре.
что за прессет графики на видео ?
Скорее всего это.
это возможно Brotherhood
часть то вторая, но тут решейд стоит, я за прессет и спросил, оригинал блекло на фоне этого смотрится
только что посмотрел. да-вторая
Ооо, Сонник будет рад 🤣
Вот уж точно игра которая заслуживает ремейка, полноценные 4К а не всратый sweetFX, который они добавили в коллекции Эцио…
на комп бы этот прессет скинул кто
в асасинах не паркур а примагничивания к краям, живого прыжка в любом месте по кнопке нет ни в одной части
Space
Одна из последних лучших игр в серий, с харизматичным гг правильного пола и цвета кожи которому сопереживаешь, сюжет где каждый персонаж к месту и не впихнут в угоду повестки, не то что сейчас с персонажами клоунами, феминистками и лгбт, с помойным сюжетом в который не веришь созданный чтобы репрезентовать цветастых ущемленок
браузерхуд ещё с дополнениями (Пропажа да Винчи, Заговор Коперника)
Смотрю наследие Гитлера цветет и пахнет - правильный цвет кожи истинного арийца, да?