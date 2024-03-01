Assassin's Creed II получила мод значительно улучшающий паркур: теперь игрок может более точно контролировать героя

Несмотря на то, что Assassin's Creed II в этом году отпразднует внушительный 15-летний юбилей, для игры по-прежнему продолжают выходить моды улучшающие графическую и геймплейную составляющие проекта.

Пользователи HenryPDT, RandomCOG и Petrichor23 выпустили модификацию, которая значительно улучшает систему паркура в игре. Модификация снимает ряд действующих ограничений игры на определенные действия игрока, которые разработчики заблокировали как "опасные", а так же добавляет уникальные анимации проскальзывания персонажа над различными препятствиями.

Кроме того, модификация добавляет в игру некий аналог системы паркура из Assassin's Creed: Unity, а именно систему "паркур вдаль/паркур вниз" - это позволяет игроку более точно направлять Эцио при прыжках, в случае если имеется нескольких различных вариантов для дальнейшего действия - в оригинале игра всегда выбирала за игрока прыжок в самую дальнюю точку и не давала выбрать другое направление прыжка. Авторы мода представили видео, где наглядно продемонстрировали разницу между модификацией и оригинальной системой паркура в игре.