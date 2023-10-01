Эксперт по холодному оружию оценил уровень реализма в первых трех главах Assassin's Creed ©

IGN попросил эксперта по работе с холодным оружием Мэтта Истона из Schola Gladiatoria оценить степень реализма использования оружия и техники ведения боя в первых трех главах саги Assassin's Creed, что позволило создать довольно интересный видеоролик.

В ролике Истон рассказал о происхождении, например, Небесного клинка, напоминающего ножи, которыми часто пользовались в Древней Индии, а также поведал о том, как разворачивались бои в оригинальной Assassin's Creed, отметив при этом и странную особенность врагов, атакующих главного героя по очереди.

В числе многочисленных замечаний Истон отметил высокую степень реализма и правдоподобности сражения с мушкетом, который использовался в некоторых эпизодах Assassin's Creed 3 не как винтовка, а как дубинка и колющее орудие. Также в Assassin's Creed 3 было проанализировано использование томагавка, которое было вполне убедительным, но только до определенного момента: такой предмет не сохранил бы свою остроту при частом контакте с острием меча.

Поскольку релиз Assassin's Creed Mirage состоится уже 5 октября, IGN в очередной раз заглянул в эпоху Альтаира и Эцио, чтобы, возможно, объяснить, почему не стоит вытаскивать кинжал, если у противника меч, и что огнестрельное оружие в те времена требовало трудоемкой процедуры перезарядки при каждом выстреле.