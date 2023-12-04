Энтузиаст показал, как Assassin's Creed IV: Black Flag выглядела бы на PS1

YouTube-канал «Rustic Games BR» поделился видео, демонстрирующим ретро-версию Assassin’s Creed IV: Black Flag для PS1. В этом концептуальном видеоролике показано, как будет выглядеть 32-битная версия игры Assassin’s Creed.

В этом демейке Assassin’s Creed Black Flag используется вид сверху вниз. Это касается как корабельного геймплея, так и пешей исследовательской части игры. А как только игроки скроются, игра может переключиться на вид от третьего лица, чтобы предоставить им лучший обзор.

Судя по тому, что мы видим, в Rustic Games BR реализованы некоторые основные элементы игрового процесса. Например, вы можете сражаться с вражескими кораблями. Вы также можете использовать механику скрытности, чтобы убивать врагов.