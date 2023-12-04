Энтузиаст показал, как Assassin's Creed IV: Black Flag выглядела бы на PS1

YouTube-канал «Rustic Games BR» поделился видео, демонстрирующим ретро-версию Assassin’s Creed IV: Black Flag для PS1. В этом концептуальном видеоролике показано, как будет выглядеть 32-битная версия игры Assassin’s Creed.
В этом демейке Assassin’s Creed Black Flag используется вид сверху вниз. Это касается как корабельного геймплея, так и пешей исследовательской части игры. А как только игроки скроются, игра может переключиться на вид от третьего лица, чтобы предоставить им лучший обзор.
Судя по тому, что мы видим, в Rustic Games BR реализованы некоторые основные элементы игрового процесса. Например, вы можете сражаться с вражескими кораблями. Вы также можете использовать механику скрытности, чтобы убивать врагов.
Ваще такая игра в то время неплохой куш сорвала бы )
Мне кажется, скоро пойдёт тренд на "Демастеры" и разработчики реально будут на этом зарабатывать
Довольно не плохо, Тенчу и стиль ассасина, мне нравится. Уверен на плойке 2ой, качество было бы в разы лучше. Это круто.
Ещё Metal Gear Solid 1 напомнила конечно и плаванием на корблике Overboard!
шикос, интро плойки первой до сих пор приятно слуху
Кстати, про кораблики, вот такая была на PS2, Swashbucklers, возможно наши делали:
Срочно в релиз!
Ну это просто. Пусть на Одиссей Магнавокс покажет.
Выглядит как Metal Gear Solid 1, просто с другим сюжетом и не большими различиями.
Галимая игра была в своё время. Очень однообразные морские сражения, слабенький паркур так как архитектура вся одноэтажная. Попрыгульки по деревьям и кустам, по кустам, меня под конец задолбало раком ползать. Вообще таких разрабов, кто делает ставку на стелс с ползанием по кустам раком надо убивать сразу, как тот же харайзон. Но потенциал был неплохой в плане того, что реально существовавших пиратов вкинули для галочки, без особой проработки, помню еще под воду было прикольно нырять, но на этом и всё. Прошёл и сразу удалил. 6 из 10.
В то время, игроки, небыли избалованны. Но графика была бы на подобии GofW первой или даже TR.
Он про блекфлаг