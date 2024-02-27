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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 8 415 оценок

На фоне провала Skull and Bones, количество игроков Assassin's Creed 4: Black Flag выросло вдвое

monk70
Новости

Число людей, играющих в Assassin's Creed 4: Black Flag, выросло на 200% в Steam после выхода пиратской игры Skull and Bones от Ubisoft.

Как сообщает PCGamesN, количество игроков Black Flag 2013 года в течение многих лет колебалось в пределах 1000. Однако, по данным сайта отслеживания SteamDB, это число резко возросло 16 февраля: в день, когда Skull and Bones наконец-то вышла после многих лет пребывания в аду разработки.

Число игроков Black Flag выросло до 1679 после запуска, за это последовало 2600 17 февраля и 3226 18 февраля. Этот рост продолжается, не опускаясь ниже 2401 с момента достижения нового пика в 3594 25 февраля. Skull and Bones еще не выпущена Steam, а Ubisoft предпочитает выпуск для ПК в Epic Games Store и в собственном магазине, поэтому результаты недоступны.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Augustus Pablo

норм игра, то провал у вас в голове :)

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