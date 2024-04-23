Обнародованы первые подробности Assassin's Creed: Hexe - мрачный сеттинг и магия

Загадочная Assassin's Creed: Codename Hexe была официально объявлена компанией Ubisoft еще в 2022 году. Разработчики обещали удивить поклонников франшизы самой необычной игрой в серии, которая будет выделяться очень мрачным сеттингом и непростым периодом Священной Римской империи XVI века. На этом официальная информация заканчивается, но сегодня у нас появилось больше интересных подробностей об игре от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона. Судя по всему, Assassin's Creed: Codename Hexe будет во многом походить на самые первые игры серии.

Автор утечки утверждает, что производство Assassin's Creed: Codename Hexe все еще находится на ранней стадии. Внутренняя дата релиза игры запланирована на середину 2026 года на платформе Infinity. Эта игра в серии была задумана разработчиками более линейной, с небольшим исследованием открытых или полуоткрытых локаций, как это было реализовано в ранних играх франшизы.

Как сообщается, в Assassin's Creed: Codename Hexe будет всего один протагонист. Сюжет будет разворачиваться от лица девушки по имени Эльза, которую обвинили в ведьмовстве. При этом героиня действительно будет обладать некоторыми сверхъестественными способностями. Другие детали игрового процесса пока остаются неизвестными, но инсайдер подробно описал использование одной из способностей героини, которую ему показал один из разработчиков игры при условии сохранения анонимности.

За Эльзой охотятся немецкие солдаты XVI века (изображение того, как выглядят солдаты, здесь), и она использует заклинание, чтобы овладеть ближайшей кошкой. Затем игрок управляет кошкой и использует ее, чтобы отвлечь солдат, опрокинув стеклянную бутылку, которая разбивается о землю и отвлекает внимание солдата.

— описывает геймплей Том Хендерсон.

Общий игровой стиль экшена показывает очень мрачные тона внутриигрового мира. По словам инсайдера в игре реализована даже некая система страха, которая будет напоминать механику дополнения Assassin's Creed Syndicate - Jack The Ripper.