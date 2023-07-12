Слух: в Assassin's Creed про Германию сделают акцент на женских персонажах

Вечером 11 июля СМИ обратили внимание на публикацию на LinkedIn одной из сотрудниц Ubisoft, которая раскрыла возможное релизное окно Assassin's Creed Codename Red. Французская компания планирует выпустить сюжетный модуль про феодальную Японию для Assassin's Creed Infinity в 2024 году.
Спустя время в профиле еще одной сотрудницы Ubisoft нашли информацию об Assassin's Creed Codename Hexe — игре о средневековой Германии во времена охоты на ведьм. В ней сделают основной упор на женских персонажах. Как заявила сотрудница французской компании, в игре «будет сильная женская энергия».
«Мое восхищение по поводу этой игры невозможно переоценить. Надеюсь, в ней будет сильная женская энергия» / «Во многих моментах все так и будет!»
Пока что инсайдеры и сама Ubsioft неохотно делятся информацией об Assassin's Creed Codename Hexe. В начале сентября 2022 года представители французской компании рассказали, что игра про средневековую Германию будет экспериментальным проектом и может напоминать хоррор.
В сентябре 2022 года Ubisoft подтвердила разработку Assassin's Creed: Infinity, которая станет основой для будущих игр серии. В нее войдут две сюжетные кампании — уже упомянутая Assassin's Creed Codename Hexe про средневековую Германию и Assassin's Creed Codename Red про феодальную Японию.
В средневековой Германии женщин с таким рвением сжигали на кострах, что их в некоторых местах вообще не осталось. Интересно, как они впишут в такое окружение очередную хамоватую бабенку с мечом
Так же, как вписали Кассандру и женскую версию Эйвора.
Пусть тогда фемки вам продажи и делают. В смысле им насрать на игры? А для кого вы тогда это делаете?
80% презентаций этого года были сосредоточены на женских персонажах, их впихнули даже туда где их раньше не было. Даже DLC киберпука, его иконка сменилась на женскую версию Ви, в геймплее она же спасает президентку, а на постере вообще Ви страшная и некрасивая, всё по канонам. Дело времени было что юбиков прогнут под это, давно эти слухи что фемки там скооперировались и заклёвывают руководство что бы сделать женский ассасин. Надеюсь у меня хватит сил это не покупать.
Значит, к чёрту эту игру.
если бы только развили идеи liberation,а не сделали фем энерджи,то всем было бы лучше,получили бы своих девок в игре,а так же переосмыслили чуток стелс,что думаю большинству понравилось хотя бы за интересный эксперимент,но так как фем энерджи,то им не хватит яиц пойти на такое и будет снова игра про покупки шмоточек за реальные деньги и сюжет про кого угодно,но не ассасинов и не развитии истории в реале
И почему куча бабок, технологий, и огромный штат разрабов вечно находится под влиянием поехавших реваншистов и левацких пропагандистов. Игровая индустрия стала по сути очередным медиа для демонстрации шизофренических идей розоволосых особей.
Так у них во всех сейчас акцент на женских персонажах. По канону гг Odyssey и Valhalla - женский персонаж.
А почему нельзя сделать женщину не сильной, а обычной - утончённой и хитрой лисой, изящной и слегка застенчивой, или просто гадкой гадюкой? Почему опять сильная и независимая? Кругом столько разных характеров для создания интересных женских персонажей, а они опять нам предлагают сильную и независимую. Мда...
Но в любом случае мне намного приятнее играть за женских персонажей, ибо сзади они красивее мужских. Просто немного разочаровывает сам факт, что почти все героини в играх максимально сильные. Почему разрабы не хотят дать поиграть за слабую женщину? В смысле за обычную. Не понимаю я в этом вопросе разрабов, особенно западных.