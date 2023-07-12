Слух: в Assassin's Creed про Германию сделают акцент на женских персонажах

Вечером 11 июля СМИ обратили внимание на публикацию на LinkedIn одной из сотрудниц Ubisoft, которая раскрыла возможное релизное окно Assassin's Creed Codename Red. Французская компания планирует выпустить сюжетный модуль про феодальную Японию для Assassin's Creed Infinity в 2024 году.

Спустя время в профиле еще одной сотрудницы Ubisoft нашли информацию об Assassin's Creed Codename Hexe — игре о средневековой Германии во времена охоты на ведьм. В ней сделают основной упор на женских персонажах. Как заявила сотрудница французской компании, в игре «будет сильная женская энергия».

«Мое восхищение по поводу этой игры невозможно переоценить. Надеюсь, в ней будет сильная женская энергия» / «Во многих моментах все так и будет!»

Пока что инсайдеры и сама Ubsioft неохотно делятся информацией об Assassin's Creed Codename Hexe. В начале сентября 2022 года представители французской компании рассказали, что игра про средневековую Германию будет экспериментальным проектом и может напоминать хоррор.

В сентябре 2022 года Ubisoft подтвердила разработку Assassin's Creed: Infinity, которая станет основой для будущих игр серии. В нее войдут две сюжетные кампании — уже упомянутая Assassin's Creed Codename Hexe про средневековую Германию и Assassin's Creed Codename Red про феодальную Японию.