Продажи шутера Gray Zone Warfare составили 400 тыс. копий за один день

Gray Zone Warfare, последняя сенсация в игровом мире, покорила сообщество, продав невероятные 400 000 копий всего за один день. Этот шутер нового поколения, разработанный MADFINGER, не просто следует тренду — он устанавливает новые стандарты благодаря тактическому игровому процессу FPS и милсим-механике.
Несмотря на некоторые первоначальные сбои, о которых сообщили пользователи Steam, Gray Zone Warfare вышла победителем и быстро поднимается в чартах. Официальный твит игры отмечает рубеж в 400 000 продаж, подчеркивая огромную поддержку со стороны сообщества.
Это замечательное достижение — только начало Gray Zone Warfare. Потенциал выхода на консоли в будущем заставляет геймеров с нетерпением ждать того, что будет дальше. Путешествие только началось, и игроки с нетерпением ждут возможности глубже погрузиться в мир, который может предложить Gray Zone Warfare.
это рофл ? вы оценки читали ?))) реклама что ли ?
Ну народу где то тысяч 60-70 было часа 2
Ну, с учётом того, что оценки там с политическим оттенком, то всерьёз их воспринимать не представляется возможным.
Игра второй день в топе продаж стима.
Откуда 400к? На что это вышло еще? (понимаю что это не одновременно 400к игроков ну все равно )
Возможно, люди купили игру, чтобы написать отзыв и сделали возврат.
Как бы логично, что не все купившие игру сразу имели возможность или желание в нее играть, кто то брал на хайпе и поиграет потом, кто то в коллекцию в ожидании патчей, кто то поддержать разрабов!
хорошая была лопата, ща набегут те кто с неё хавать привык и минусами поддержит