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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6 59 оценок

Продажи шутера Gray Zone Warfare составили 400 тыс. копий за один день

monk70
Новости

Gray Zone Warfare, последняя сенсация в игровом мире, покорила сообщество, продав невероятные 400 000 копий всего за один день. Этот шутер нового поколения, разработанный MADFINGER, не просто следует тренду — он устанавливает новые стандарты благодаря тактическому игровому процессу FPS и милсим-механике.

Несмотря на некоторые первоначальные сбои, о которых сообщили пользователи Steam, Gray Zone Warfare вышла победителем и быстро поднимается в чартах. Официальный твит игры отмечает рубеж в 400 000 продаж, подчеркивая огромную поддержку со стороны сообщества.

Это замечательное достижение — только начало Gray Zone Warfare. Потенциал выхода на консоли в будущем заставляет геймеров с нетерпением ждать того, что будет дальше. Путешествие только началось, и игроки с нетерпением ждут возможности глубже погрузиться в мир, который может предложить Gray Zone Warfare.

-8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
gliga142

это рофл ? вы оценки читали ?))) реклама что ли ?

0
darcs600

Ну народу где то тысяч 60-70 было часа 2

-3
antonborisov198

Ну, с учётом того, что оценки там с политическим оттенком, то всерьёз их воспринимать не представляется возможным.

-1
wdymBro

Игра второй день в топе продаж стима.

-2
Юрец Одесса

Откуда 400к? На что это вышло еще? (понимаю что это не одновременно 400к игроков ну все равно )

0
antonborisov198

Возможно, люди купили игру, чтобы написать отзыв и сделали возврат.

0
MythicalTiernan

Как бы логично, что не все купившие игру сразу имели возможность или желание в нее играть, кто то брал на хайпе и поиграет потом, кто то в коллекцию в ожидании патчей, кто то поддержать разрабов!

-1
Destroited

хорошая была лопата, ща набегут те кто с неё хавать привык и минусами поддержит

0