Assassin's Creed Jade выйдет в следующем году. Игру можно будет пройти от начала и до конца бесплатно ©

Компания Ubisoft совместно со студией Level Infinite занимается переносом своей знаменитой экшен-серии Assassin's Creed на мобильные платформы. Игра под названием Assassin's Creed Jade, действие которой разворачивается в Древнем Китае, выйдет в релиз уже в 2024 году. Изначально проект собирались выпустить уже в этом году, однако разработчики объявили о переносе даты выхода.

В недавней публикации представители Level Infinite сообщили, что теперь релиз Assassin's Creed Jade запланирован на следующий год. Разработчики приняли решение взять дополнительное время для полировки игры и тестирования, чтобы убедиться в отличном балансе игрового процесса.

Кроме этого, авторы мобильной Assassin's Creed подтвердили, что он остается полностью бесплатным. По словам исполнительного продюсера Андрея Чана, Assassin's Creed Jade "можно будет играть с самого начала и до конца, не тратя денег". Команда разработчиков еще рассматривает процесс монетизации, но он точно не будет привязан к игровому процессу или прогрессу прохождения.

Запуск - это только начало, и мы будем продолжать фокусироваться на создании ценного контента для наших игроков. Это могут быть новые функции, которые мы хотим добавить в игру, или усовершенствования существующих, или регионы и карты, о которых мы говорили ранее. Это очень интересно, и мы надеемся, что поклонники будут с нами.

— добавляет Чан.

Отправиться в Древний Китай вместе с главным героем Assassin's Creed Jade можно будет в 2024 году на устройствах под управлением iOS и Android.