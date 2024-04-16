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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 917 оценок

Assassin's Creed Mirage можно опробовать бесплатно в течение двух недель с 16 по 30 апреля

monk70
Новости

Ubisoft анонсировала бесплатную пробную версию Assassin’s Creed Mirage на Ubisoft+, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, а также для ПК с ОС Windows в Ubisoft Store и Epic Games Store с 16 по 30 апреля.

Во время бесплатной пробной версии игроки получат доступ к первым двум часам игры, и их прогресс сохранится, если они купят игру. Игроки, транслирующие игру в течение пробного периода, смогут получить и предложить своим зрителям эксклюзивную награду: Меч Басима из Valhalla. Этот уникальный меч — оружие Басима в последние годы его жизни в Англии.

Любой прогресс, достигнутый во время бесплатной пробной версии, сохранится, когда игроки перейдут на полную версию игры на любой платформе по своему выбору благодаря кроссплатформенной системе сохранения в облаке.

17
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Bassota277

И бесплатно не надо.

12
gjxnf82

Это конечно всё хорошо, всё правильно, но когда уже можно будет поиграть в моё любимое торрент-издание?

11
sergON85

xD

2
Heather123
ubisoft+ на месяц взять, и пройти, я так на старте прошел
0
tstrekalovsky

Давно жду

0
darkevil555

не дадут же пройти ее всю

4
AceTheKing

Через полгода-год Delusional тоже даст бесплатно опробовать)

3
vladimirasss

меняем файлы с полной версии игры и играем в полную

3
tstrekalovsky

Не понел

0
MORDORR

Старый добрый паркур?

3
Exies27

Лучше бы дали фул игру опробовать бесплатно :D

2
211186

Норм

1
RTYWD

Нет,спасибо, я натурал

1
Русик_96

не в стим фу

0
CURiOSiTY7

Спасибо нас и тут неплохо кормят

0
SoRaS3

Спасибо за новость. Зашёл почитать комменты. Что да как..

0
1barac9U7ada7

жду бесплатную версию

0
AndruhaGruz
-1
ПетроНепетро

Интересно.

-2
Janekste

Это, конечно, очень хорошо иметь легальную возможность попробовать игру бесплатно перед принятием решения о покупке. Однако Мираж, как по мне, один из худших Ассасинов в принципе, ибо слишком сильно вернулся к убогим истокам первых игр. Здесь слишком много вещей вернули из самых первых двух ассасинов времён Эцио и Альтаира. Смысла играть в Мираж никакого нет. Разве что только если тебе очень интересно узнать подробнее историю Басима, одного из ключевых персонажей Вальгаллы. Тогда да, поиграть можно. Но Вальгалла в разы лучше. И, если честно, я не очень понимаю, зачем Ubisoft сделала этот Мираж.

-2
Lenyaants

Это должно было быть длс к вальгалле, но их жаба задавила

0
Et_alietum

Даже если мне заплатят я ее не скачаю

-3
Real Slim Shady

Как раз успею пройти

-5
clarkkent

Дальше заголовка новости не читаем?

4