Assassin's Creed Mirage можно опробовать бесплатно в течение двух недель с 16 по 30 апреля

Ubisoft анонсировала бесплатную пробную версию Assassin’s Creed Mirage на Ubisoft+, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, а также для ПК с ОС Windows в Ubisoft Store и Epic Games Store с 16 по 30 апреля.
Во время бесплатной пробной версии игроки получат доступ к первым двум часам игры, и их прогресс сохранится, если они купят игру. Игроки, транслирующие игру в течение пробного периода, смогут получить и предложить своим зрителям эксклюзивную награду: Меч Басима из Valhalla. Этот уникальный меч — оружие Басима в последние годы его жизни в Англии.
Любой прогресс, достигнутый во время бесплатной пробной версии, сохранится, когда игроки перейдут на полную версию игры на любой платформе по своему выбору благодаря кроссплатформенной системе сохранения в облаке.
И бесплатно не надо.
Это конечно всё хорошо, всё правильно, но когда уже можно будет поиграть в моё любимое торрент-издание?
xD
Давно жду
не дадут же пройти ее всю
Через полгода-год Delusional тоже даст бесплатно опробовать)
меняем файлы с полной версии игры и играем в полную
Не понел
Старый добрый паркур?
Лучше бы дали фул игру опробовать бесплатно :D
Норм
Нет,спасибо, я натурал
не в стим фу
Спасибо нас и тут неплохо кормят
Спасибо за новость. Зашёл почитать комменты. Что да как..
жду бесплатную версию
Интересно.
Это, конечно, очень хорошо иметь легальную возможность попробовать игру бесплатно перед принятием решения о покупке. Однако Мираж, как по мне, один из худших Ассасинов в принципе, ибо слишком сильно вернулся к убогим истокам первых игр. Здесь слишком много вещей вернули из самых первых двух ассасинов времён Эцио и Альтаира. Смысла играть в Мираж никакого нет. Разве что только если тебе очень интересно узнать подробнее историю Басима, одного из ключевых персонажей Вальгаллы. Тогда да, поиграть можно. Но Вальгалла в разы лучше. И, если честно, я не очень понимаю, зачем Ubisoft сделала этот Мираж.
Это должно было быть длс к вальгалле, но их жаба задавила
Даже если мне заплатят я ее не скачаю
Как раз успею пройти
Дальше заголовка новости не читаем?