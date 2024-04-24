Assassin's Creed Mirage - полноценная игра, но у Ubisoft есть другие идеи для Басима

Самая последняя игра в серии Assassin's Creed, Mirage, является отдельной игрой, но это не значит, что у Ubisoft нет идей для главного героя, Басима. Информация поступила из серии вопросов и ответов на Reddit, в ходе которой несколько разработчиков Ubisoft ответили на вопросы об Assassin’s Creed Mirage и будущем франшизы.
«Мы в восторге от приема Mirage! Mirage была разработана как отдельная игра без планируемых DLC», — объяснил креативный директор Стефан Будон. «Тем не менее, у нас наверняка есть идеи о том, как расширить историю Басима. Но на данный момент для Mirage не запланировано никакого пост-релизного контента».
На данный момент неясно, как Басим может снова появиться в саге. Тот факт, что для Mirage не запланировано никакого контента после запуска, не означает, что Ubisoft не может создать новую игру с тем же главным героем. Это может быть прямое продолжение или что-то отдельное, но всё равно с Басимом под нашим контролем. Еще один способ дать место Басиму — сделать его неигровым персонажем в другой части серии.
Однако на данный момент это только предположения, и у нас нет точной информации по этому поводу. Также возможно, что в итоге Ubisoft предпочтет проигнорировать персонажа и больше с ним ничего делать не будет.
Получил диск через 3 руки за 2к рубликов, пацаны это ДЛС а не игра, за 5 часов пройти можно и квесты аля первый азазин
Ну Басим, он же реинкарнация Локи, очень статный персонаж. С ним можно много чего придумать, учитывая что Локи захватил тело Лейлы, ну по сути.
Я этого полноценного фуфла и полчаса за бесплатно не выдержал, первая часть и та технологически куда лучше смотрится сейчас. Но тупорезам главное продать грамотно, все схавают.